Украинцы могут не получить субсидии в ноябре: у Гончарука озвучили причину

Государственную помощь на оплату коммунальных услуг в ноябре смогут получить не все украинцы.

Задержки с предоставлением субсидий вызваны изменениями системы финансирования помощи населению, сообщает OBOZREVATEL.

"Реестр, на базе которого происходит расчет льгот, создали еще в 2003 году, а часть льготников и организаций вовремя подавали информацию об изменении реквизитов", – сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Однако, представитель правительства подчеркнул, что в случае задержки средства все же выплатят, но не сразу. Музыченко также добавил, что украинцы получат коммунальные платежки по новым правилам, без учета субсидий.

"Начиная с платежек за октябрь все льготники и субсидианты по-прежнему будут получать полный размер платежки без учета льгот и субсидий. Одновременно с этим соответствующие средства будут перечисляться на их счет в Ощадбанке, или в другом банке, или Укрпочте", – резюмировал он.

Задержки с предоставлением субсидий вызваны изменениями системы финансирования помощи населению

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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