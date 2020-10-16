Стало известно, как быстро в Украине можно найти работу

В Украине средняя продолжительность поиска работы безработным с начала 2020 года составила 117 дней.

Об этом сообщили УНН в Государственном центре занятости.

"В течение января-сентября 2020 года при содействии центров занятости было трудоустроено 473 тыс. человек, из них – 291 тыс. зарегистрированных безработных. Средняя продолжительность поиска работы безработными, зарегистрированными в государственной службе занятости, составила 117 дней", – сказано в сообщении.

С начала карантина статус безработного в Украине получили 525 тысячи человек, показатель на 53% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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