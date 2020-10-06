Украинцы могут лишиться пенсии из-за одной ошибки в трудовой книжке
Украинцы могут потерять право на пенсию, если в трудовой книжке есть ошибка в написании имени.
Как пояснили юристы в комментарии изданию "Громада Схід", из-за одной ошибки в написании имени, допущенной 35 лет назад, житель села Никольское чуть не потерял пенсию. В трудовой книжке советского образца было неправильно написано имя пенсионера.
Стоит отметить, что ошибку в трудовой книжечке может исправить только тот работодатель, который ее допустил. Если же предприятия сейчас не существует, исправления придется вносить через суд.
"Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек работников определено, что исправлять записи в трудовой книжке могут только работодатели, которые собственно и допустили ошибку. Если предприятия уже не существует, исправить запись возможно только через суд. В исковом заявлении необходимо указать, какой именно факт необходимо установить и с какой целью, а также предоставить доказательства, которые могут подтвердить этот факт", – подытожили юристы.
Отмечается, что в данном случае это может быть свидетельство о браке, паспорт, удостоверение и тому подобное.
"Управление Пенсионного фонда отказалось учесть четыре года стажа мужчины из-за того, что указанное в трудовой книжке имя не соответствовало имени в паспорте гражданина Украины. Запись с ошибкой была сделана в советское время, архивные данные не сохранились, исправить ошибку не представлялось возможным из-за отсутствия законодательного урегулирования такого вопроса", – пишет издание.
Сначала пенсионер при помощи юриста обратился в ПФУ с просьбой учесть стаж, указанный в трудовой. В ответ получил письменный отказ – пришлось обращаться в суд.
Юрист подготовила соответствующий иск, к которому приобщила документы, подтверждающие факт принадлежности трудовой книжки с правильным написанием имени. Суд удовлетворил иск в порядке особого производства. Так пенсионеру удалось подтвердить стаж.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.