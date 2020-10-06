Украинцы могут лишиться пенсии из-за одной ошибки в трудовой книжке

Украинцы могут потерять право на пенсию, если в трудовой книжке есть ошибка в написании имени.

Как пояснили юристы в комментарии изданию "Громада Схід", из-за одной ошибки в написании имени, допущенной 35 лет назад, житель села Никольское чуть не потерял пенсию. В трудовой книжке советского образца было неправильно написано имя пенсионера.

Стоит отметить, что ошибку в трудовой книжечке может исправить только тот работодатель, который ее допустил. Если же предприятия сейчас не существует, исправления придется вносить через суд.

"Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек работников определено, что исправлять записи в трудовой книжке могут только работодатели, которые собственно и допустили ошибку. Если предприятия уже не существует, исправить запись возможно только через суд. В исковом заявлении необходимо указать, какой именно факт необходимо установить и с какой целью, а также предоставить доказательства, которые могут подтвердить этот факт", – подытожили юристы.

Отмечается, что в данном случае это может быть свидетельство о браке, паспорт, удостоверение и тому подобное.

"Управление Пенсионного фонда отказалось учесть четыре года стажа мужчины из-за того, что указанное в трудовой книжке имя не соответствовало имени в паспорте гражданина Украины. Запись с ошибкой была сделана в советское время, архивные данные не сохранились, исправить ошибку не представлялось возможным из-за отсутствия законодательного урегулирования такого вопроса", – пишет издание.

Сначала пенсионер при помощи юриста обратился в ПФУ с просьбой учесть стаж, указанный в трудовой. В ответ получил письменный отказ – пришлось обращаться в суд.

Юрист подготовила соответствующий иск, к которому приобщила документы, подтверждающие факт принадлежности трудовой книжки с правильным написанием имени. Суд удовлетворил иск в порядке особого производства. Так пенсионеру удалось подтвердить стаж.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.