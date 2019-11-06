Украинцы могут купить себе пенсию: стало известно как и сколько стоит

В Украине пенсионная реформа предусматривает, что гражданам для выхода на заслуженный отдых в 60 лет необходимо иметь не менее 35-ти лет трудового стажа. Украинцам, которым не хватает до 5 лет стажа, смогут его купить.

Но такая покупка может оказаться многим не по карману – на сегодняшний день один год обойдется в сумму более 22 тысяч гривен, сообщает "Апостроф".

Доплата высчитывается по формуле, в которую включено количество "покупаемых" месяцев стажа, сумма ЕСВ по ставке 22% от минимальной зарплаты и коэффициент, соответствующий количеству "покупаемых" лет стажа.

В частности, "минималка" на сегодня составляет 4173 гривни, соответственно 22% от этой суммы – 918,06 гривни. Коэффициент для одного года стажа – 2.

Согласно формуле: 12 (месяцев) умножить на 2 (коэффициент) умножить на 918,06 (ЕСВ) = 22 033 гривни.

Для двух недостающих лет стажа коэффициент составляет 1,8, для трех – 1,6, для четырех – 1,4 и для пяти – 1,2.

В результате покупка пяти лет стажа будет стоить: 5 умножить на 12 умножить на 1,2 и умножить на 918,06 = 66 100 гривен.

При этом стаж можно купить в рассрочку. В этом случае, цена будет ниже "оптовой" – в соответствующей формуле отсутствует коэффициент за количество покупаемых лет.

Таким образом, год стажа в рассрочку будет стоить более 11 тысяч гривен, а пять лет – более 55 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии гражданам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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