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МирСпорт

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Украинцы массово уезжают из страны: названа тревожная цифра

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С 2001 года семь миллионов украинцев выехали за пределы страны и не вернулись обратно.

Об этом написал в Facebook экономист Владимир Компаниец. По его словам, их выезд не был учтен в официальной статистике.

Данные, озвученные Компанийцем, взяты из базы Госпогранслужбы, которая фиксирует все случаи пересечения границы.

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Украинцы массово уезжают из страны: названа тревожная цифра

dsnews.ua

"Информация достоверная. Это разница между количеством украинцев, которые уехали, и количеством тех, кто вернулся", – пояснил он в ответ на удивленные комментарии пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что больше миллиона украинцев с марта 2018 по март 2019 года выехали на заработки за границу.

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Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Бегут нормальные люди из свидомого рая.Одни кастрюлеголовые мутанты остануться. Будут кожный день стрыбать под прапором даунов, СУГСить и похоронную щеневмерлу выть.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Компаниец агент Путина. И куда только СБУ смотрит
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
И это еще не все. Скоро еще 10 млн выедет
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