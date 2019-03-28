Украинцы массово уезжают из страны: названа тревожная цифра

С 2001 года семь миллионов украинцев выехали за пределы страны и не вернулись обратно.

Об этом написал в Facebook экономист Владимир Компаниец. По его словам, их выезд не был учтен в официальной статистике.

Данные, озвученные Компанийцем, взяты из базы Госпогранслужбы, которая фиксирует все случаи пересечения границы.

dsnews.ua

"Информация достоверная. Это разница между количеством украинцев, которые уехали, и количеством тех, кто вернулся", – пояснил он в ответ на удивленные комментарии пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что больше миллиона украинцев с марта 2018 по март 2019 года выехали на заработки за границу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!