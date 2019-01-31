Украинцы массово становятся жертвами мошенничества: как СМС лишают денег 

В Украине активизировался новый вид мошенничества: "жертв" заманивают несуществующими выигрышами, акциями, а после вынуждают заплатить "налоги" или купить ненужный товар.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "По результатам независимого розыгрыша вы стали владельцем авто Opel Mokko”, – СМС с подобным содержанием ежедневно получают сотни или даже тысячи украинцев. Чтобы получить приз, мошенники предлагают позвонить по указанному номеру телефона.

ОЛХ Волинь24

По одному из таких номеров обратился и OBOZREVATEL. Как оказалось, в сообщении указан обычный, не многоканальный номер телефона. Чтобы дозвониться, пришлось около 10 минут ждать, пока закончится предыдущий разговор.

По номеру телефона ответил якобы оператор компании. После нескольких заученных фраз мужчина предложил зайти на сайт платежной системы, пройти регистрацию и перезвонить ему. Узнать фейковый сайт не так уж и сложно. Соединение не защищено, а браузер сообщает о том, что "информацию могут использовать мошенники".

Чтобы пройти регистрацию, необходимо ввести серию и номер паспорта, адрес прописки. Разумеется, разглашать такую информацию не стоит. Введя случайный набор цифр вместо номера паспорта, и вымышленный адрес, мы позвонили на "горячей номер", указанный на сайте. Трубку взял все тот же глотающий буквы "оператор".

"Чтобы закончить регистрацию в системе вам необходимо оплатить госпошлину в размере 1% от суммы выигрыша в любом терминале", – пояснил собеседник. Что интересно, никакой "госпошлины" не существует. На самом деле, согласно Налоговому кодексу, украинцы обязаны с денежных призов, выигрышей в лотерею и т. п. платить подоходный налог в размере 18% и 1,5% военного сбора.

Ранее OBOZRAVETEL писал о том, как украинцы стали жертвами мошенников, которые на их документы получили кредиты. Компания занималась микрозаймами и обещает мгновенно выдать до 4 тыс. грн.

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