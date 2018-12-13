Продают за $300: в Украине проворачивают незаконные сделки с ''евробляхами'', наказание будет суровым

В Украине уже в следующем году полиция получит право усиленного контроля за "еврономерами". Остановить и оштрафовать смогут даже за вождение нерастаможенного авто. Параллельно с этим вводят штрафы за нарушение таможенного законодательства – до 370 тыс. грн. На такие новости уже отреагировали украинцы, которые купили "евробляхи" и, нарушая закон, пользуются ими больше установленного законом срока. Так, до 1 года управлять машиной могут исключительно "нерезиденты", то есть иностранцы.

Сейчас от евроавто пытаются всячески избавится. Некоторые машины просто оставляют за границей, в ближайших населенных пунктах. Другие же пытаются продать машины по дешевке.

OBOZREVATEL разобрался, как украинцы избавляются от авто без регистрации и почему нельзя покупать "евробляху".

"У меня их четыре, вот и продаю"

Рынок нелегальных поставок "еврономеров" рушится. Сейчас с перегонщиками, которые с огромными наценками продают купленные в Литве и Польше машины, конкурируют их же клиенты. Украинцы пытаются избавиться от "покупки", чтобы после не платить штрафы. Отдать машину на утилизацию нельзя, для этого нужно быть ее легальным владельцем. Поэтому проблему в виде машины на еврономерах "продают".

"Та не верь ты журналистам! Это просто перед выборами поговорить! Можно на ней ездить и если захочешь, то растаможешь", – рассказывает нам потенциальный продавец. Он, как и десятки других украинцев, пытается продать машину по дешевке: универсал Peugeot 2005 года выпуска всего за $300.

По телефону мы представились заинтересовавшимся покупателем. Водитель пояснил – машина оформлена на жителя Финляндии, который в Украине не бывает. Но при этом якобы он может легко подписать генеральную доверенность. Тогда автомобилем можно будет пользоваться без растаможки. При этом продавец умалчивает о драконовских штрафах и перспективе ареста и изъятия такого авто.

"У меня четыре таких машины. Все нерастаможенные. Катаюсь по очереди. Вот решил одну продать. Вообще считай даром отдаю… Просто чтобы зря не стояла", – уверяет нас продавец.

Житель Ивано-Франковской области Евгений за автомобиль Mazda 2004 года выпуска также просит $300. По его словам, он "купил себе новую машину" и поэтому решил "избавиться от старой".

"Нормальная цена! Просто хочу побыстрее продать, у меня в гараже места мало, а на улице сейчас оставлять нельзя", – объясняет мужчина. В то же время юрист Александр Плахотник уверен: подобные сделки нелегальные. Продать машину может только ее владелец. А в обоих случаях это иностранцы (физические или юридические лица).

"Машины оформляли на нерезидентов для того, чтобы воспользоваться правом иностранца ездить на авто в течение года без растаможки. Одного года! Сейчас по новому закону, надеюсь, уже не получится пользоваться такой лазейкой. Будет синхронизация баз данных, штрафовать смогут и водителя", – поясняет юрист.

Украинец, который согласится на подобную сделку, фактически купит за $300 право пользоваться чужим авто и в любой момент может попасться полиции и заплатить огромные штрафы. Так, за первый раз водитель (не владельца) нерастаможенного авто должен будет заплатить штраф в 8,5 тыс. грн, а за второй – 17 тыс. грн. А это в два раза больше, чем стоимость авто.

Дешевле пригнать самому

Покупать уже пригнанные автомобили на "еврономерах" в Украине для того, чтобы растаможить их, не выгодно. Даже если "владелец" такой машины может связаться с реальным собственником и убедить его подписать договор купли-продажи, все равно придется выезжать из Украины, снимать авто с места его регистрации.

Кроме того, первые 90 дней действует льготная ставка акцизного налога. Если "вписаться" в эти сроки, то акциз нужно будет оплатить со скидкой в 50%. Сэкономить можно будет до 1000 евро. К примеру, если купить за 2 тыс. евро 14-летний автомобиль с объемом бензинового двигателя 2000 куб.см, при растаможке в течение первых трех месяцев общая стоимость авто со всеми платежами составит 3,5 тыс. евро. Если же "опоздать", то сумма увеличится до более 4,4 тыс. евро.

Рассчитать стоимость машины после растаможки по новым правилом можно с помощью калькулятора:

Как уже писал OBOZREVATEL, в словацком селе Вубля, которое находится недалеко от границы с Украиной, под открытым небом обнаружены более сотни подержанных автомобилей с иностранной регистрацией. До этого сами украинцы на границе признавались: едут, чтобы оставить свои "евробляхи" за границей.

По информации организации "АвтоЕвроСила", в Украине находится 2 млн авто на еврономерах. При этом население Литвы, где зарегистрирована львиная доля "блях", около 2,8 млн человек. Если все "еврономера" вернуть в страну регистрации, у властей могут возникнуть огромные проблемы с тем, куда девать и как перерабатывать такие авто.