Украинцы массово бросились оформлять ''евробляхи'': в бюджет ушла крупная сумма

В бюджет Украины уже поступило 2 млрд грн от растаможивания 30 тысяч автомобилей на европейских номерах.

Как сообщил заместитель министра финансов Сергей Верланов на встрече в Национальном банке, таким образом в стране уже официально оформили 5% "евроблях".

"На сегодняшний день государственный бюджет получил 2 млрд грн от растаможивания этих автомобилей. Растаможено более 30 тысяч автомобилей из более 500 тысяч ", - сказал он.

Минфин прогнозирует, что всего будет растаможено 250-300 тысяч автомобилей на еврономерах.

Верланов отметил, что для Минфина и Пенсионного фонда такие поступления денег стали "приятным и незапланированным доходом".

Напомним, в бюджет Украины с 25 ноября 2018-го по 10 января 2019 года поступило 1,6 млрд грн от растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине.

Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Уже с мая 2019 года правоохранители будут применять жесткие финансовые санкции, вплоть до конфискации транспортного средства к водителям за нарушение таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз".

Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, ввезенных в режиме "транзит" и фактически находящихся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме "временного ввоза" с нарушением сроков — 207,4 тыс.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!