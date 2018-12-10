Украинцы массово бросают ''евробляхи'': как законно избавиться от авто

Украинцы начали массово вывозить авто на еврономерах в Словакию, Польшу. Машины бросают недалеко от границы прямо под открытым небом. Найти владельца практически невозможно, за авто никто не несет ответственности. Эксперты уверены: львиную долю нерастаможенных "евроблях", если новый закон полноценно вступит в силу, будут бросать во дворах и на улицах в Украине.

Ездить на евроавто будет опасно – за это грозят огромные штрафы и конфискация, но и продать машину нельзя, так как для этого ее придется растаможить.

OBOZREVATEL разобрался, как легально избавиться от "еврономеров" и почему авто легче выбросить.

Ненужная "бляха": авто не принимают

Закон об утилизации авто действует в Украине уже несколько лет. По всей стране открылись сотни компаний, которые легально собирают у украинцев хлам и отдают его на переработку. Но стимулов для того, чтобы утилизировать авто, нет. К примеру, житель Парижа бросит старую машину на улице и "забудет" о ней, его могут оштрафовать на 75 тыс. евро. Это огромная сумма даже для гражданина экономически развитой страны ЕС. Украинцев же по факту за оставленные во дворах авто никак не наказывают.

Кататься на "еврономерах" после принятия закона №8488 будет опасно. В следующем году, согласно документу, полиция получит право проверять водителей на машинах без регистрации. И если таможенные правила нарушены, размер штрафов будет достигать 170 тыс. грн. Единственный законный выход для "евробляхеров", уверен юрист Александр Плахотник, растаможить автомобиль. Даже если авто стоит 3 тыс. евро, а за его легализацию придется заплатить около 4 тыс. евро, других вариантов выхода из сложившейся ситуации нет.

Авто оставляют на улицах 5 канал

OBOZREVATEL обзвонил несколько крупных компаний, которые занимаются утилизацией авто. Мы предлагали принять у нас 18-летний BMW на еврономерах, на который у нас якобы есть генеральная доверенность. Ни один из сервисов на наше предложение не согласился. "С "бляхой" не помогу. Авто принимаем только от владельцев, мы несем за это ответственность", – рассказывает сотрудник одного из сервисов. Узнать, было ли это авто угнано, попадало ли оно в ДТП, числится ли за владельцем штрафы, крайне сложно. Поэтому компании по утилизации авто просто не рискуют связываться с такими клиентами.

Утилизировать "еврономера" все-таки можно, хоть и полулегально. Если действовать четко по правилам, перед утилизацией владелец должен снять авто с регистрации. "Евробляхи" же чаще всего в Украине просто не регистрировали, а их законные владельцы – юрлица в Польше, Литве и других странах.

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"Если машина попала в ДТП и не подлежит восстановлению, да, ее можно легально утилизировать", – рассказывает юрист. Кроме того, отдельные владельцы мастерских готовы рисковать и принимают "евробляхи". Но платят за них в 2-3 раза меньше, чем за аналогичные авто с регистрацией. Так, в лучшем случае за утилизацию можно получить $150-$500.

После растаможки: продать или утилизировать

Чтобы легально избавиться от машины в первую очередь нужно стать ее легальным владельцем. Для этого придется вывозить машину, искать фактического владельца за границей, снимать машину с регистрации в ЕС, оформлять договор купле-продажи, а уже после возвращаться в Украине, платить акцизы и налоги, получать украинскую регистрацию и законно избавляться от машины.

"Моей машине 18 лет. Покупал ее на еврономерах за 2,5 тыс. евро плюс тысячу отдал перегонщику. Мне посчитали, чтобы растаможить, нужно будет заплатить 3,5 тыс. евро и еще поехать за границу и снять там с регистрации. То есть мне как минимум 4 тыс. евро для этого нужно. Кто вообще на такое согласится?", – жалуется владелец "еврономеров" Евгений. Фактически украинцы, которые пытались сэкономить на налогах и незаконно ввозили машины в страну, сейчас оказались в ловушке. Если ничего не делать – придут огромные штрафы, а машину могут конфисковать. Чтобы избавиться от авто – придется заплатить за его растаможку.

Факты

Лучший вариант, если стоимость растаможки полностью покроется суммой, вырученной за счет продажи. Полностью "отбить" стоимость машины плюс налоги, считают эксперты, будет сложно. Но хотя бы компенсировать расходы на растаможку – вполне реально.

Худший вариант – просто бросить автомобиль на улице. И так уже поступают сотни украинцев.

Как уже писал OBOZREVATEL, в словацком селе Вубля, которое находится недалеко от границы с Украиной, под открытым небом обнаружены более сотни подержанных автомобилей с иностранной регистрацией. До этого сами украинцы на границе признавались: едут, чтобы оставить свои евробляхи за границей.

По информации организации "АвтоЕвроСила", в Украине находится 2 млн авто на еврономерах. При этом население Литвы, где зарегистрирована львиная доля "блях", около 2,8 млн человек. Если все "еврономера" вернуть в страну регистрации, у властей могут возникнуть огромные проблемы с тем, куда девать и как перерабатывать такие авто.

В Украине сделали только первый шаг на пути к легализации авто на еврономерах. И чтобы машины не оставляли на улицах, как и во многих странах ЕС, придется вводить жесткое наказание не только за нарушение таможенного законодательства, но и за отказ от утилизации машин. Сейчас же есть риск того, что такие машины окажутся бесхозными в гаражах и на улицах.