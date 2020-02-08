Украинцы массово бегут в Польшу на работу: подсчитано число нелегалов

В 2019 году пограничники Польши во время проверок легальности пребывания иностранцев обнаружили 13,3 тыс. украинцев, трудоустроенных с нарушением закона.

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши, передает "Укринформ".

Как отмечается, польские пограничники провели почти 4,1 тыс. проверок легальности трудоустройства иностранцев. По их результатам оказалось, что с нарушением законодательства в Польше работали более 14,7 тыс. человек.

Украинские трудовые мигранты

Подавляющее большинство нарушителей составляли украинцы - 13,3 тыс. Кроме того, среди нелегалов оказались 476 грузин, 326 молдаван и 243 белоруса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят запретить брать средства за трудоустройство за границей. Кроме того, выдвигается целый ряд требований к рекрутинговым компаниям.

Заробитчане из Украины добавили порядка 2,5% к ВВП Польши, благодаря чему ее экономика выросла на 22% с 2014 года.

В Польше разработали законопроект, который упрощает трудоустройствоиностранных врачей, в том числе из Украины. Так поляки хотят преодолеть нехватку медиков.

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