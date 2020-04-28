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28 апреля • обновлено в 17:07
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Украинцы лучше россиян адаптируются в условиях кризиса – советник Зеленского

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Украинцы значительно лучше россиян могут приспособиться к условиям кризиса, найти выход из сложившейся ситуации.

Об этом рассказал советник президента Украины, экономист Олег Устенко в интервью " Гордону".

"В 1990-х годах я написал книгу "Стратегии выживания после коммунизма". Она была основана на примерах Украины, Казахстана, Латвии и России. В том большом исследовании мы увидели, что из этой группы украинцы оказались наиболее адаптированными к тем кризисным условиям", – подчеркнул эксперт.

По его словам, в Украине люди использовали совершенно разные стратегии, которые помогали выжить: начиная от возделывания своих дачных участков до челночных поездок за границу.

"И я предполагаю, что коронакризис может, с одной стороны, выступить катализатором для развития частной инициативы, пересмотра стратегии малого и среднего бизнеса с ориентацией на внутренний рынок. Потому что, как видно из нынешнего опыта, если твой рынок далеко от тебя и вдруг происходит срыв в логистике, могут возникать крупные проблемы с удержанием предприятия на плаву", – добавил Устенко.

Иллюстрация

Иллюстрация

aftershock.news

Он полагает, что люди адаптируются и найдут способ справиться с кризисом и он "поможет украинцам окончательно избавиться от иллюзии патернализма государства. Эта идея уйдет в прошлое".

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд ожидает скорого утверждения программы расширенного финансирования для Украины.

Киев надеется получить от МВФ $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества.

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Тема
Мировой финансовый кризис
Персона
Олег Устенко
Место
Украина
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hunt andres
hunt andres
Кто бы сомневался в потомках рода людского)))
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Экономика

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