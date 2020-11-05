Украинцы готовятся к холодам: что покупают и сколько тратят на утепление

Украинцы с приходом холодов активно закупают теплую одежду и обогреватели. В октябре количество онлайн-заказов в этих категориях выросло на 17% по сравнению с сентябрем.

В топе оказались услуги по теплоизоляции окон и дверей, а также декор для дома на зимнюю тематику. Об этом сообщает "Сегодня".

Больше всего покупатели тратятся на верхнюю одежду – пуховики, пальто и плащи. Тратят на это в среднем 1200 грн. Покупают также свитера и кардиганы. На женскую одежду тратят 520 грн, а на мужскую – 570 грн.

На 13% увеличилось число заказов на электрические конвекторы и обогреватели. Средний чек покупки в интернете – от 1550 грн – на 50% больше, чем осенью 2019 года.

С сентября по октябрь спрос на теплоизоляцию и ремонт окон, а также установку новых стеклопакетов вырос на 90%, а средний чек на 20% – 650 грн за один заказ.

Спрос на утепление балконов повысился на 80%. Но средний чек при этом просел на 20% – 3600 грн. Спрос на обивку входных дверей вырос на 20%, средний чек упал на 12% – 980 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на 26 октября к отоплению подключено более 45% жилых домов и почти 57% объектов социальной инфраструктуры.

Однако на юге страны, в частности в Херсоне и Николаеве, отопительный период еще не начинался.