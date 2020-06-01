Зеленский должен объяснить украинцам "цену" нового транша МВФ - Тимошенко

Президент Владимир Зеленский должен сообщить людям о тех условиях, которые поставил перед страной Международный валютный фонд.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко на брифинге по результатам заседания согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов. Она требует назвать имена уполномоченных, которые будут вести переговоры с МВФ на счет заимствований.

"Законы против интересов Украины – о распродаже сельскохозяйственной земли и об уничтожении Национального банка как государственного института – президент Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новый переговорный процесс с МВФ и новые условия", – возмутилась Тимошенко.

Лидер партии отметила, что сегодня за спинами украинцев уполномоченные президентом люди ведут переговоры о получении нового кредитного формата от МВФ.

"Средства массовой информации публикуют различные перечни этих условий – это и новое повышение тарифов на газ, электроэнергию, тепло, сокращение и закрытие школ, больниц, увольнение сотен тысяч учителей, врачей, медицинских работников. Кроме того, идет речь о том, чтобы сэкономить на пенсионерах, да еще и НАК "Нафтогаз" и наблюдательные советы превратить в иностранные структуры, которые управляют государственными монополиями", – предостерегла глава "Батьківщини".

Юлия Тимошенко

Процесс переговоров с МВФ, убеждена Тимошенко, не может проходить тайно от украинского общества.

"Наше требование – не может быть никаких переговоров о будущем Украины за спиной украинцев, президент должен честно рассказать гражданам о том, что происходит на переговорах. Поэтому на согласительном совете я обратилась с требованием к президенту Зеленскому прийти в парламент, представить украинцам все новые условия МВФ, четко обнародовать фамилии тех людей, которые сегодня уполномочены вести переговоры с МВФ, и все это безусловно нужно согласовать с украинским обществом. Мы хотим видеть всех этих людей во главе с Зеленским в лицо, чтобы они нам рассказали, что они принимают, почему они сдают национальные интересы Украины, и кто за это потом будет отвечать", – подчеркнула политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, если бы украинцы имели возможность переголосовать, то Тимошенко могла бы стать президенткой и 2010-го, и 2014-го года.

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