Ограничения при переводах средств: "слуги народа" предложили изменения в закон

Нардепы "Слуги народа" предложили увеличить максимальную сумму перевода денег без идентификации клиента с 5 тысяч гривен до 25 тысяч. Таким образом закон о финмониторинге может претерпеть изменения.

Об этом говорится в законопроекте №3686. 28 апреля 2020 года вступил в силу закон о финансовом мониторинге. С тех пор максимальный размер наличных переводов был уменьшен с 15 тысяч до 5.

Нардепы отметили в пояснительной записке, это создало значительные неудобства для простых граждан Украины. Таким образом "слуги народа" этим законом хотят обеспечить "конституционные права и свободы" украинцев.

Инициаторами проекта закона являются 22 нардепа фракции "Слуга народа", в том числе Евгений Шевченко, Дмитрий Наталуха, Николай Тищенко, Елизавета Богуцкая, Павел Фролов, Андрей Холодов.

Законопроект №3686 Сайт Верховной Рады Украины

Как работает финансовый мониторинг

Основной закон, регулирующий сферу финансового мониторинга – "О предотвращении и противодействии легализации и отмыванию доходов...". Например, этот документ определяет клиентов банков с высокими рисками. Речь идет о госслужащих, политиках и их родственниках. Чтобы прокуроры или руководители департаментов местной власти не могли оставлять свои декларации пустыми, а на родителей и супругов оформлять виллы и миллионные счета в банках.

Прежде чем обслуживать клиента с высоким риском, финансовое учреждение обязано проверить источники доходов. Финансовый мониторинг касается и других клиентов. Это обязательные процедуры, которые уже давно распространены по всему миру. И дают свои результаты.

Сколько денег можно перевести?

Украинцы со своих счетов могут перевести любую сумму, если источник этих денег банку понятен. Независимо от того, отправляете вы деньги за границу или внутри страны, – проблем не возникнет, если вы пополняли свои счета из прозрачных источников.

Банк несет ответственность за все ваши операции. Он должен следить за законностью, не допускать рискованные переводы.

Помните: расходы должны соответствовать доходам; переводить можно только гривни — переводы по стране, например, в долларах – запрещены. А если сумма слишком большая или не соответствует доходу, банк может попросить у клиента документ, который подтверждает происхождение средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские банки будут отказывать клиентам в открытии депозитных счетов, если заподозрят, что деньги имеют незаконное происхождение или не соответствуют состоянию клиента.