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3 апреля • обновлено в 16:25
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Украинцы будут с водой: Кабмин запретил отключать энергоснабжение водоканалов

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В Украине правительство на фоне введенного карантина запретило поставщикам, а также операторам систем распределения отключать от электроэнергии ниже технологического уровня водоканалы и угледобывающие предприятия.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №255 от 2 апреля 2020 года, опубликованного на сайте правительственного портала.

Украинцы будут с водой: Кабмин запретил отключать энергоснабжение водоканалов

Также запрещается поставщикам газа прекращать газоснабжение производителей тепловой и электрической энергии. Кроме того, НАК "Нафтогаз" должен осуществлять поставки природного газа производителям тепловой и электрической энергии независимо от состояния выполнения условий по расчетам, "при условии наличия заключенных должным образом договоров поставки природного газа с такими производителями тепловой и электрической энергии". Запрет будет действовать до 24 апреля 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд украинских водоканалов из-за долгов за электричество могут прекратить поставки воды потребителям. Если проблема не будет решена, без воды останутся более миллиона человек.

В свою очередь правительство продлило действие бессрочных договоров "Укринтерэнерго" с водоканалами, пока они не найдут другого поставщика либо не перейдут в статус защищенного потребителя.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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