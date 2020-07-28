Украинцы будут покупать газ у "Нафтогаза" по цене "хаб +" – СМИ

Цена на природный газ для населения после запуска рынка с 1 августа 2020 года будет формироваться по принципу импортного паритета, который предусматривает стоимость газа на европейских газовых хабах плюс стоимость его доставки в Украину.

Об этом говорится в статье "Реформа рынка газа: что будет с ценой на газ после 1 августа", опубликованной в издании "Главком".

"Самый важный аспект реформы для конечного потребителя – цена на газ – после 1 августа не изменится. Население, как и предыдущие три года, будет покупать газ по цене импортного паритета, или другими словами – по формуле "хаб + доставка", – говорится в статье.

Издание отмечает, что по такому же принципу фактически формировалась цена для населения в течение последних трех лет, когда действовало положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на государственный НАК "Нафтогаз Украины".

С 1 августа каждый бытовой потребитель получит право самостоятельно выбирать поставщика газа.

Однако принцип импортного паритета при определении цены сохранится. Он закреплен в цене поставщика "последней надежды", которым по решению Кабинета Министров стал "Нафтогаз". Этот поставщик должен продавать газ населению по цене хаба в Германии (NCG) плюс расходы на доставку газа в украинском рынка в течение 60 дней, в случае если потребитель останется без собственного поставщика газа.

"Пока мы нетто-импортер газа, цена в Украине будет" импортный паритет плюс ". Иначе работать не может. Если добыча превысит потребление, то будет формула экспортный паритет. Это аксиомы рыночных механизмов, иначе не работает", – приводятся в статье аргументы председателя оператора газотранспортной системы Сергея Макогона.

Издание отмечает, что принцип импортного паритета давно известен украинским потребителям, он используется не только в газе. По такому же формулам определяются цены на бензин, уголь.

Например, идентичный подход к ценообразованию использовался ранее для цены угля – так называемая формула "Роттердам+". Как в случае с газом, в обоих формулах в качестве базовой цены использовались рыночные цены на европейских хабах. Обе формулы включали расходы на транспортировку в Украину, а также расходы на "вход" на территорию Украины (в газе есть плата за вход в ГТС Украины, в угле – плата за перевалку).

Напомним, цена газа для населения с февраля по июль 2020 года устанавливалась по так называемой формуле "Амстердам+". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формулу отменили 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.