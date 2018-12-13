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Украинцы будут платить пеню за долги по коммуналке: как будут считать 

1.8тЧитать материал на украинском

В Украине, согласно новому закону о жилищно-коммунальных услугах, за долги по коммуналке будут штрафовать. Размер такого штрафа составит 0,01% за каждый день просрочки после 20 числа месяца.

Об этом говорится в законе о ЖКУ. Нововведение вступит в силу в 2019 году. Долги за коммунальные услуги накапливает практически каждая десятая квартира. И, как рассказывают в КГГА, иногда не платят даже состоятельные семьи, живущие в дорогих районах столицы. Совокупный долг за коммуналку растет с каждым годом.

Коммуналка в Украине

Коммуналка в Украине

pixabay

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Чтобы дисциплинировать украинцев, парламентарии предусмотрели наказание за долги – пеню в 0,01%. То есть, если заплатить за коммуналку с опозданием в год, размер пени составит всего лишь 3,65% от суммы долга. К слову, штрафы – распространенная в Европе практика. Злостным неплательщикам не только отключают воду и электроэнергию, их заставляют платить крупные штрафы.

Стоит учитывать, что несвоевременная оплата приводит к проблемам во всей сфере ЖКХ. Так, если не платить за горячую воду, предприятие-поставщик не сможет расплатиться за используемый объем холодной воды и газа. Предприятие, которое занимается водоснабжением, не сможет вовремя заплатить за электроэнергию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабинет министров во время внеочередного заседания Кабмина 19 октября единогласно принял решение повысить тариф на газ на 23,5%. Главная причина - настоятельная рекомендация со стороны МВФ. Без подорожания газа Украина бы не получила очередной кредитный транш и не смогла бы обслуживать госдолг.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
коммунальные услугиЖКХ
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Класс. Если человек не может заплатить за коммуналку, то его еще и штраф обяжут заплатить. Звучит же! " К слову, штрафы – распространенная в Европе практика. Злостным неплательщикам не только отключают воду и электроэнергию, их заставляют платить крупные штрафы."Думаю, все сразу почувствуют, что они не фу ты, ну ты, а жители Европы. Вот только из текста непонятно, должники, деньги то они где возьмут?
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