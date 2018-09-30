Украинцы будут отрабатывать долги по коммуналке: Кабмин изменил правила для должников

Кабинет министров разрешил Объединениям совладельцев многоквартирным домов (ОСМД) заключать договора с жильцами дома и привлекать их к работе в счет оплаты долга за коммуналку. Речь идет о неуплате платежей за содержание дома и придомовой территории.

Об этом говорится в постановлении правительства №711. Привлекать к работе будут только по желанию. К примеру, если владелец одной из квартиры не имеет материальной возможности оплатить счета, по согласию с ОСМД он может покрасить подъезд, облагородить придомовую территорию и т.п.

"Решение направлено на обеспечение гарантированного законом права совладельцев многоквартирного дома воспользоваться возможностью погасить задолженность, которая возникла у них перед объединением совладельцев такого дома из обязательных платежей и взносов на содержание дома, путем проведения работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме", - говорится в документе.

Стоимость выполненных работ также оценит ОСМД. Причем их стоимость не может быть больше суммы долга. Если же для работы, например, нужна краска, ее могут купить или за счет ОСМД, или же также включить эти расходы в счет долга.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине ОСМД вскоре заменят все ЖЭКи.