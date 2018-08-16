Украинцы ринулись на заработки в Россию: появилась пугающая статистика

Украинцы продолжают ездить на заработки в страну-агрессор. В период с января по июнь 2018 года около 238 тысяч человек выехали в Россию на заработки, еще 242,2 тысячи поехали туда с частным визитом.

Как пишет UBR, ссылаясь на миграционные данные Министерства внутренних дел РФ, за первые полгода 12,6 тысяч украинцев приехали в Россию с целью обучения, 16,6 тысяч - с целью туризма. Более того, за указанный период около 39,6 тысяч украинцев получили российское гражданство, еще 30,4 тысячи - вид на постоянное жительство.

В свою очередь в российском МВД отмечают, что в 2017 году на заработки в РФ приехало полмиллиона граждан Украины, при этом около 85 тысяч украинских граждан получили российское гражданство.

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).