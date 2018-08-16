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МирСпорт

Украинцы ринулись на заработки в Россию: появилась пугающая статистика

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Украинцы продолжают ездить на заработки в страну-агрессор. В период с января по июнь 2018 года около 238 тысяч человек выехали в Россию на заработки, еще 242,2 тысячи поехали туда с частным визитом.

Как пишет UBR, ссылаясь на миграционные данные Министерства внутренних дел РФ, за первые полгода 12,6 тысяч украинцев приехали в Россию с целью обучения, 16,6 тысяч - с целью туризма. Более того, за указанный период около 39,6 тысяч украинцев получили российское гражданство, еще 30,4 тысячи - вид на постоянное жительство.

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В свою очередь в российском МВД отмечают, что в 2017 году на заработки в РФ приехало полмиллиона граждан Украины, при этом около 85 тысяч украинских граждан получили российское гражданство.

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).

Место
Украина
Объекты
УкраинаРоссиязаробитчане
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Комментарии на сайте не модерированы
Лоханин Василий
Лоханин Василий
В 14м туда ездило 4 млн. Сейчас 1 мил. Если усесть, что московия считает аккупационные территории Украиной, то и статистика с пмж и с щарабитчанами становится более понятной. Не пролезло. Дальше))
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Самарский Валера
Самарский Валера
Адекватные украинцы,милости просим в России,пусть упоротые сожрут там друг друга.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Мало того, что на заработки уезжают, так еще и гражданство российское получают. Вот так война! Хохлы, так с кем же вы воюете?
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