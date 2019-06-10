Украинцев накажут штрафами за долги по коммуналке: что грозит

В Украине должников по коммуналке уже в скором времени начнут штрафовать. Новый закон "О жилищно-коммунальных услугах" (ЖКУ) вступил в силу с 1 мая, таким образом погасить долги потребители смогут до 20 июня. После этого срока к ним будут применяться санкции.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, за каждый день просрочки за коммуналку будут начислять пеню в размере 0,01%. Если потребитель не будет платить 60 дней, то сумма долга увеличится на 0,6%.

Таким образом, если долг за коммуналку составляет 1200 грн и потребитель на месяц просрочит оплату, то сумма штрафа составит 3,6 грн.

Как будут насчитывать пеню:

за каждый день, начиная с 20-го числа;

если государство не выделило субсидию, а она положена, пеню насчитывать не будут;

поставщик сам будет насчитывать размер пени;

общий размер пени должен составлять не больше 100% долга.

Штрафы за долги по коммуналке

Такая санкция может ощутимо затронуть крупных должников. К примеру, если накопить 13 тыс. грн, то пеня за год составит 474 грн. При небольшом "минусе" и коротких сроках пеня будет иметь символический размер.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в мае заработал закон о коммерческом учете коммунальных услуг и новый базовый закон о ЖКУ. Главный принцип — платить придется за каждый кубометр воды и Гкал тепла, а тех, кто задерживает платежи, будут наказывать штрафами и отключением.

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