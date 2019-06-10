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/Новости экономики

Украинцев накажут штрафами за долги по коммуналке: что грозит

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В Украине должников по коммуналке уже в скором времени начнут штрафовать. Новый закон "О жилищно-коммунальных услугах" (ЖКУ) вступил в силу с 1 мая, таким образом погасить долги потребители смогут до 20 июня. После этого срока к ним будут применяться санкции.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, за каждый день просрочки за коммуналку будут начислять пеню в размере 0,01%. Если потребитель не будет платить 60 дней, то сумма долга увеличится на 0,6%.

Таким образом, если долг за коммуналку составляет 1200 грн и потребитель на месяц просрочит оплату, то сумма штрафа составит 3,6 грн.

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Как будут насчитывать пеню:

  • за каждый день, начиная с 20-го числа;

  • если государство не выделило субсидию, а она положена, пеню насчитывать не будут;

  • поставщик сам будет насчитывать размер пени;

  • общий размер пени должен составлять не больше 100% долга.

Штрафы за долги по коммуналке

Штрафы за долги по коммуналке

Такая санкция может ощутимо затронуть крупных должников. К примеру, если накопить 13 тыс. грн, то пеня за год составит 474 грн. При небольшом "минусе" и коротких сроках пеня будет иметь символический размер.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в мае заработал закон о коммерческом учете коммунальных услуг и новый базовый закон о ЖКУ. Главный принцип — платить придется за каждый кубометр воды и Гкал тепла, а тех, кто задерживает платежи, будут наказывать штрафами и отключением.

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
тарифыкоммунальные услугиштрафыУкраинапеня
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Грязнов Георгий
Грязнов Георгий
Обоз, что с тобой сегодня? Прекращай такие новости выкладывать. Давай пиши про загнивающую рашку, разгром террористических сил РФ, удары по кремлю и истерику Путина. Не хочу я читать такие новости.
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