Украинцев ждут новые повышения пенсий: в Кабмине раскрыли детали

В Украине в ближайшее время ожидается несколько этапов повышения пенсий. При этом уже с 1 июля состоялся масштабный перерасчет выплат.

Как пояснил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, существенно возрастут пенсионные выплаты чернобыльцам, передает пресс-служба Кабмина.

"Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц с 1 июля составляет 1564 гривни. То есть минимальная пенсия и выплаты тем, у кого их размер зависит от прожиточного минимума, вырастут. Мы также приняли решение о существенном повышении пенсий чернобыльцам с 1 июля этого года", - прояснил он.

Вице-премьер-министр также напомнил, что в следующем году состоится очередное повышение пенсий военным пенсионерам, а 1 марта будут осуществлять ежегодный автоматический перерасчет пенсий для всех категорий граждан.

Также Розенко пояснял, 2,5 млн пенсионеров получат ежемесячную надбавку к пенсии, ее средний размер будет 280-300 грн.

Вице-премьер уточнил, что перерасчеты пенсий будут осуществляться автоматически и не потребуют от пенсионеров дополнительных обращений в Пенсионный фонд.

"Мы имеем централизованную базу Пенсионного фонда. Все перерасчеты осуществляются без каких-либо дополнительных обращений в автоматическом режиме. Обращаться в ПФ надо только в случае, если человек знает, что имеет право на такую выплату, и случайно в июле не получает. Тогда надо перепроверить, обратиться в Пенсионный фонд. В процессе перерасчета пенсий часто возникают ошибки", – рассказал он.

На 67 грн повысили выплаты украинцам с минимальными пенсиями, и на 670 грн – с максимальными. Пенсионеры будут получать как минимум 1564 грн. Также, если украинцы с минимальной пенсией имеют полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), они имеют право и на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. Если в июне, к примеру, женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией может получать надбавку в размере 149,7 грн, то после первого июля – 156,4 грн.

Украинцы с максимальными пенсиями получили прибавку в размере 670 грн. Сейчас такие выплаты получают не более 1,9% от общего числа пенсионеров. Если до июля это 14,9 тыс. грн, то после – 15,6 тыс. грн. Чаще всего это те, кто вышел на заслуженный отдых со специальными правами. Например, народные депутаты, судьи и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля пенсионеры, которые имеют 30 (для женщин) и 35 (для мужчин) лет стажа будут получать выплаты в размере от 2 тыс. грн.

К примеру, если проработать 30 лет с минимальной зарплатой, на данный момент украинцы младше 65 лет имеет право на выплату в размере 1497 грн. Если же есть полный стаж и 65 лет, по закону пенсия должна составлять не меньше 40% минимальной зарплаты – 1671 грн.

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