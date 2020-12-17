Украинцев ждут новые налоги в 2021 году: за что придется платить

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в 2021 году парламент примет ряд новых инициатив касательно налогов.

"Мы будем обязательно бороться с "тенью" во всех ее проявлениях, во всех сферах, и на это будут направлены наши новые законодательные инициативы", – сообщил народный депутат от "Слуги народа" в интервью "Сегодня".

В частности, Гетманцев отметил так называемый налог на поставленный доход. Речь идет о налогообложении сельского хозяйства, которое сейчас находится в тени. Этот законопроект уже находится в зале, ожидает принятия.

Также глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов прокомментировал так называемый налог на Google.

"Мы просто корректируем существующую систему взимания налогов, чтобы заставить транснациональные корпорации платить налоги в Украине. Сейчас за рекламу в интернете налоги почему-то не берутся. А за борд на улице – берутся", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4393 об увольнении народного депутата от "Слуги народа" Даниила Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Гетманцева хотят уволить "в связи с неудовлетворительной работой на должности".