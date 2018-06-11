Украинцев ждет сюрприз: в Киеве резко поменяют тарифы на коммуналку

В Киеве уже с 1 августа будут действовать новые тарифы на электроэнергию, отопление и горячую воду. Нацкомиссия по вопросам регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) получила предложение от нового предприятия, которое будет заниматься поставками вместо "Київенерго", установить тарифы на производство тепла для отопления и горячей воды. Причем стоимость услуг значительно ниже действующих тарифов.

Об этом говорится в проекте постановления, которое комиссия рассмотрит 14 июня. Так, на данный момент тариф "Київенерго" на производство тепловой энергии – 1005,13 грн/Гкал. В то же время новое предприятие "Київтеплоенерго" выдвинуло предложение установить тариф в размере 792,13 грн/Гкал (то есть на 21% ниже). Новые тарифы будут действовать с 1 августа.

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Отметим, что помимо стоимости производства также комиссия устанавливает цены на транспортировку. В конечном тарифе украинцы платят и налог на добавленную стоимость.

В расчетах учитывали те цены на природный газ, которые правительство установило в прошлом году. В случае, если, как требует МВФ, Кабмин повысит тариф на голубое топливо, стоимость отопления и горячей воды резко увеличится. "Для стабильной и безубыточной работы предлагается учесть в тарифах оборотные средства за счет прибыли. Налог на прибыль учтен в размере 18% в соответствии с п. 136.1 Налогового кодекса Украины", - говорится в проекте постановления.

К слове, как ранее писал OBOZREVATEL, в прошлом году местная власть приняла решение не продолжать соглашение со старым предприятием, а поручить поставки коммунальному предприятию "Київтеплоенерго". С таким решением все согласились, правда, в "Нафтогазе" озвучили свое условие: новое предприятие должно взять на себя обязательство оплатить долги старого. Более того, без этого подключения к газу не будет, заявили в НАК.

Если КП не подключат к газу, киевляне рискуют остаться без горячей воды и тепла.