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15 ноября • обновлено в 13:22
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Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
Журналист

Украинцам пересчитали тарифы на газ: сколько заплатим и как будут расти цены

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После повышения цены на природный газ для промышленных потребителей, НАК "Нафтогаз Украины" анонсировал очередное увеличение цены на голубое топливо в ноябре для населения и других потребителей на 14,7%.

Будет ли оно окончательным в отопительном сезоне 2019-2020 гг., и как повлияет на коммуналку – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

  • Нафтогаз повысил цену на газ для населения более чем на 600 грн.

  • В ходе отопительного сезона 2019/2020 цена на голубое топливо возрастет еще в пределах 20%.

  • Увеличение стоимости газа отобразится на тарифах на отопление уже этой зимой.

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Цена вырастет

Как сообщает пресс-служба компании, по сравнению с прошлым месяцем цена на газ для населения вырастет на 626,24 грн – до 4,899 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и стоимости транспортировки).

При этом отмечается, что указанная цена газа для населения является самой низкой ноябрьской ценой с 2016 года.

По данным Всеукраинского отраслевого объединения "Федерации работодателей нефтегазовой отрасли", в связи с ноябрьским повышением, розничные цены на природный газ по регионам также выросли в среднем на 12,57%.

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Впрочем, конечные розничные цены на газ отличаются в зависимости от региона. Это обусловлено тарифом на распределение, который устанавливает НКРЕКП, а также от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

Таким образом, наибольшую суму за тысячу кубометров газа заплатят:

"Николаевгаз" – 7091 грн (+12,19% по сравнению с октябрем);

"Газовик" – 7086,68 грн (+12,19%);

"Ровногаз" – 7085 грн (+12,2%).

Меньше всего заплатят потребители, которых обслуживают:

"Киевгаз" – 6468,68 грн (+13,52%);

"Кременчуггаз" – 6478,64 грн (+13,49%);

"Харьковгоргаз" - 6537,32 грн (+13,36%).

Украинцам пересчитали тарифы на газ: сколько заплатим и как будут расти цены

Но, как отмечают энергетические эксперты, на этом повышение цен не остановится.

"Да, стоимость вырастет, и она должна вырасти. Нам надо понимать, что сезонное колебание цен будет происходить в соответствии с тем, как это идет на европейском рынке. Зимой газ более дорогой, а летом дешевый. Но здесь надо смотреть в зависимости от колебания цены на спотовом рынке в Европе. Не думаю, что будут какие-то серьезные ценовые скачки, поскольку голубого топлива в европейских и украинских газохранилищах под завязку", – сказал в комментарии OBOZREVATEL президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

Газовая плита

Газовая плита

"Зеркало недели"

Такой же прогноз дает и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечая, что рост цен неизбежен.

"По оценкам "Нафтогаза" цена может подняться еще примерно на 15-20%", – заявил энергетический эксперт в комментарии OBOZREVATEL.

Что еще повлияет на повышение цены на газ

Как объясняет Гончарук, стоимость газа на украинском рынке формируется в корреляции с ценами на европейском рынке, но в последний год европейский рынок был перенасыщен газом, и мы стали свидетелями снижения цен на голубое топливо.

Еще один момент, почему цена упала, – это популизм в ходе президентских и парламентских выборов: "В результате "Нафтогаз" почувствовал на себе давление со стороны правительства, и предыдущего, и нынешнего с тем, чтобы тарифы падали. Но такая политика не помогает. Не надо ломать законы рынка под "хотелки" потому что, когда такое делали в Венесуэле, то мы видим, чем все закончилось", – говорит энергетический эксперт.

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В охоте за дешевыми тарифами, украинцам придется заплатить дважды, считает Гончарук, поясняя, что такие действия приведут к еще большему подорожанию.

"Звучат предложения продавать газ собственной добычи для населения по себестоимости. В таком случае мы уничтожим газодобывающую отрасль в Украине, и полностью перейдем на импорт. Сейчас мы потребляем две трети украинского газа, а одну треть импортируем. Но это не значит, что свой газ мы должны покупать за бесценок, наоборот, мы должны поддерживать свой рынок, чтобы не платить больше за импорт", – сказал он.

Еще одной серьезной проблемой для Украины являются переговоры по заключению "транзитного" контракта с РФ, отмечает Марунич.

Газовая труба

Газовая труба

Delo.ua

"Решения спора о транзите российского газа является существенным фактором вероятного повышения цены на газ в Украине. Если мы будем иметь сценарий прерывания транзита, а возможно длительного прерывания, то здесь крайне сложно прогнозировать, как поднимутся тарифы. Котировки на международных биржах могут изменится очень существенно в сторону увеличения со всеми вытекающими для нас последствиями", – заявил он.

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Формирование рыночной цены на газ

Такая формула расчета стоимости газа является требованием МВФ в переговорах о предоставлении очередного транша Украине. Этот пункт неоднократно подвергался критике со стороны экспертов, украинцев и отдельных политиков, так как установление рыночной цены – это еще один фактор, который существенно поднимет стоимость природного газа для населения.

И в действительности, как напомнил Дмитрий Марунич, в Украине уже принят закон о рынке природного газа, в котором написано, что с 1 января 2020 года должен быть введен принцип рыночного ценообразования на газ.

Об этом также говорил и директор "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украина" Максим Рабинович: "Как будет с января. Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. А там у нас абсолютно рыночные цены".

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Он пояснил, что в данный момент "Нафтогаз" цену голубого топлива для украинцев не определяет – НАК лишь выбирает наименьший из предложенных ему четырех показателей. А вот цена на газ для населения с 1 января 2020 года в Украине поменяется в сторону увеличения. Это написано в законе, отменяющем с 1 января специальные обязательства "Нафтогаза".

Если правительство не внесет никаких изменений, то с нового года цена будет формироваться на базе биржевых торгов внутри нашего государства.

При этом Михаил Гончар утверждает, что с МВФ можно договорится.

"Предыдущая власть не смогла доказать Фонду, что мы не можем устанавливать цены исключительно в привязке с ориентацией только на спотовый рынок, потому что у нас потребляется две трети газа собственной добычи", – говорит он.

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"Это должно использоваться, хотя само требование МВФ вполне справедливо. Просто нам не надо вестись, когда они рекомендуют заложить повышение цены в полтора раза. Здесь нужно доказать, что это слишком, учитывая недостаточную платежеспособность потребителя, и наличие своего газа. Однако здесь вопрос заключается в том, что МВФ хочет, чтобы Украина все же могла отдавать эти заимствования. И самым простым путем для них оказалось поднятие цены на газ", – отметил энергетический эксперт.

Возрастут тарифы на отопление

Это будет логичным следствием повышения цены на газ для населения, говорят энергетические эксперты. И ожидать новых цифр в платежках украинцы могут уже зимой 2019/2020 гг.

"Думаю, что тарифы будут пересматриваться уже с нового года, безусловно, так как в цене на услуги отопления закладывается стоимость газа и угля. И здесь надо смотреть, потому что поставщики тепла будут пытаться непропорционально высоко поднять стоимость услуг отопления", – сказал Гончар, выразив сомнение, что НКРЕКП справится со своей функцией, как регулятора и быстро отреагирует на желание поставщиков опустошить карманы потребителей.

По словам Марунича, в действительности у областных теплокоммунэнерго (ТКЭ) нет оснований для пересмотра своего тарифа, учитывая, что они и так поставляют тепло потребителям по завышенным ценам.

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"В прошлом отопительном сезоне тариф у нас был 8,55 грн за тыс. куб. м. газа, сейчас же цена ниже, даже после последнего повышения. И сейчас ТКЭ рассчитывают цены на тепло исходя из той цены, хотя входящая цена газа сейчас у них около 6 грн за тыс. куб. м. газа. И при этом, это не помешало отдельным ТКЭ, в частности Киевскому, ссылаясь на определенные прогнозы "Нафтогаза" о росте цены европейского газа текущей зимой примерно на 30%, ставить вопрос о повышении тарифа на отопление еще на 29%. И его согласовывают", – заявляет эксперт по энергетике.

Тарифы на отопление

Тарифы на отопление

"Народная правда"

Но даже с таким раскладом вполне возможно, что областные теплокоммунэнерго найдут причину для дополнительного повышения тарифов на отопление.

"Вероятно, рано или поздно основания для повышения у них появятся, например, рост цен импортного газа, который наверняка произойдет, и местные госорганы им вряд ли откажут. Скорее всего тарифы на отопление и горячую воду повысят уже в текущем отопительном сезоне 2019/2020 гг.", – спрогнозировал Марунич.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" газ коммунальные услуги
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
адепти зє рачкуйте до свого слуги та запитайте : а шо то сталося з тарифами які той обіцяв не підвищувати.
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