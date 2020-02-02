Украинцев ждет новый курс доллара: нардеп дал прогноз на 2020 год

Курс доллара в Украине до конца 2020 года не превысит заложенный в госбюджете показатель 27 грн/$.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам бюджета Арсений Пушкаренко.

"Я думаю, что больше, чем 27 грн/$, как заложено в бюджете, не будет курс гривни к доллару", – отметил нардеп.

Комментируя возможность падения гривни, Пушкаренко заявил: "У нас по 40 грн/$ "рисовал" год назад один из кандидатов в президенты. Говорил – если Зеленского выберете президентом, курс будет 40 грн/$ в течение 2 месяцев. Это не произошло, произошло укрепление национальной валюты".

"Слуга народа" заверил, что госбюджет-2020 "был максимально, насколько это возможно, сбалансированным".

"Минфин и Оксана Маркарова занимают довольно жесткую позицию – даже жестче, чем бюджетный комитет. Бюджетный комитет хотел больше социально-экономических программ, но Минфин сказал – нет, бюджет должен быть сбалансирован, гривня должна быть стабильна", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство финансов прогнозирует, что курс гривни к доллару в 2020 году составит 27 грн/$. В 2021 году национальная валюта может просесть до 27,2 грн/$. Также в Минфине ожидают, что средний курс гривни к доллару в 2022 году достигнет 27,5 грн/$.

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