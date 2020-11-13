Украинцев ждет масштабная пенсионная реформа: денег на выплаты может не хватить

В Украине уже со следующего года могут запустить накопительные пенсии: всем работающим в возрасте до 50 лет придется отдавать 4% зарплаты на специальный счет. Там деньги будут накапливаться, а при достижении 60 лет их можно будет снять.

О том, какие угрозы скрыты в новой реформе Кабмина и какую выплату можно будет получить, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько на самом деле можно получить со второго уровня?

Если платить 4% со средней зарплаты в 10 тыс. грн, рассказывает кандидат экономических наук Лидия Ткаченко, то в лучшем случае можно рассчитывать на вторую выплату в размере 400 грн. И это при условии, что собранные деньги будут достаточно успешно инвестироваться, а полученная прибыль полностью покроет инфляцию.

Чтобы получать пенсию 20 лет, в идеале откладывать нужно в два раза дольше. Тогда можно было бы рассчитывать на выплату в размере 800 грн. "Речь о достойной пенсии вообще не идет", – говорит Ткаченко.

"Закон устанавливает требования по диверсификации активов (разложение "по разным корзинам"): не более 5% активов в обязательства одного предприятия, не более 10% в недвижимость и тому подобное. Поэтому фонды не могут вкладывать пенсионные накопления людей в что угодно. Не могут также все накопления вложить в один банк или в одно предприятие, чтобы избежать потерь, в случае банкротства", – цитирует пресс-служба Минсоцполитики главу ведомства Марину Лазебную.

В 2011-м, когда в Украине всерьез рассматривали возможность запуска накопительной системы, Кабмин остановило именно отсутствие понятных инструментов для инвестирования: тогда не было фондового рынка (как впрочем и сейчас), нет стабильной экономической ситуации, однако есть высокая инфляция. Инвестировать в недвижимость или землю опасно: их цена падает после каждого кризиса.

Совокупная инфляция с того момента достигла около 113%! То есть, если бы в тот момент в Украине создали накопительный уровень, то в 2014-2015 годах, когда произошел резкий скачок цен, собранные деньги могли просто обесцениться.

Министр социальной политики в Кабмине Владимира Гройсмана Андрей Рева рассказывает OBOZREVATEL: при взносе в 4% не будет даже 400 грн второй пенсии. "Не получите вы 400 грн с учетом инфляции. Где будут брать капитализацию выше уровня инфляции? Нет такой возможности! Это чистая пирамида", – утверждает политик.

Угрозу, что накопительный уровень превратится в финансовую пирамиду, озвучили и в Комитете по вопросам антикоррупционной политики. Ниже – вывод комитета.

Денег может не хватить даже на текущие пенсии

Финансировать "вторую" пенсию будут за счет сокращения поступлений в местные бюджеты и в Пенсионный фонд. 2% соберут из ЕСВ и 2% из НДФЛ. Министр Лазебная должна делать все, чтобы отстоять финансирование ПФУ, а вместо этого она почему-то поддерживает такую инициативу, говорит Ткаченко.

В Украине по состоянию на 1 сентября долг перед Пенсионным фондом (ПФУ) достиг 20,5 млрд грн. Только физлица-предприниматели не заплатили "на пенсии" около 11 млрд грн. При этом общий дефицит ПФУ растет. Это может привести к "рискам, связанными с выплатой пенсий", сообщают в Комитете по вопросам социальной политики Верховной Рады.

Так, в 2021 году расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к ним, назначенным по пенсионным программам, а также дефицит средств Пенсионного фонда вырастут до 203,8 млрд грн.

"Собрать деньги, запустить сбор взносов легко. Другое дело, что с этими взносами делать. Когда была реформа 2011 года, серьезно рассматривали запуск накопительного уровня. Но тогда Кабмин остановило то, что деньги не было куда инвестировать. В то время не смогли создать ни одного инвестиционного проекта, в который можно было бы вложить пенсионные деньги. Сейчас правительство очень легко к этому относится. Запустить можно, а дальше что? Большая ответственность с тем, куда вкладывать эти деньги", – подытожила Ткаченко.