Украинцев ждет карантин выходного дня: по ком ударит больнее всего

В Украине с субботы, 14 ноября, вводят карантин выходного дня. Больнее всего он ударит по сфере общественного питания.

Как утверждают аналитики компании Poster, на выходные приходится основная часть выручки таких заведений, передает Na chasi.

На выходных зарабатывают в среднем от недельного оборота:

рестораны – 41%,

бары – 40%,

пиццерии и кальянные – 35%,

фастфуд – 31%,

кондитерские – 30%,

кафе – 27%,

пекарни – 25%.

Как карантин выходного дня повлияет на заведения питания Poster

"Карантин выходного дня приведет к резкому спаду выручки заведений, но постоянные затраты при этом останутся на уровне. Исследования Poster базируется на операционных данных около 5000 заведений Украины. Данные за период с 6 января по 8 ноября 2020 года", – отмечает издание.

Что закроют на карантин выходного дня с 00:00 субботы до 00:00 понедельника минимум на три недели.

Закроют:

Заведения питания, кроме еды на вынос.

Строительные и другие магазины потребительских товаров.

ТРЦ и другие развлекательные центры.

Спортзалы, фитнес-центры, бассейны.

Не будут проводить массовые мероприятия.

Позволят работать:

Супермаркетам и продуктовым магазинам.

Аптекам.

Транспорту с ограничениями по количеству пассажиров – только сидячие места.

АЗС.

Разрешаются прогулки в парках.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.

Против такой инициативы прежде выступили рестораторы: они угрожали саботировать карантин и собрали под Кабмином митинг.

Правительство восстановило и расширило программы поддержки бизнеса, которые действовали при введении карантина весной.