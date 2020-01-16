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16 января • обновлено в 15:46
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Украинцев ждет деофшоризация: что решило монобольшинство

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Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 16 января, приняло законопроект №1209-1 об администрировании налогов.

Документ "О совершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" во втором чтении поддержали 256 народных депутатов. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев при рассмотрении законопроекта сообщил, что этот документ направлен на деофшоризацию в Украине.

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"Законы направлены на деофшоризацию, ту, которую обещали много правительств и созывов. Законопроекты призваны прекратить те схемы, которые существуют в большом бизнесе и помогают не платить налоги в Украине", – подчеркнул он.

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 16 января, приняло законопроект №1209-1 об администрировании налогов

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 16 января, приняло законопроект №1209-1 об администрировании налогов

В частности соответствующая законодательная инициатива предусматривает:

  • обеспечение дополнительных поступлений в госбюджет за счет повышения прозрачности международных транзакций субъектов хозяйствования;

  • предотвращение использования агрессивных схем налогового планирования;

  • содействие внедрению международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли;

  • совершенствование процедуры администрирования налогов и сборов;

  • содействие соблюдению принципа справедливости налогообложения;

  • уточнение процедуры предъявления требования об уплате долга по единому взносу;

  • изменение размера штрафов за нарушение требований, предусмотренных законом;

  • исключение обязанности контролирующего органа информировать Пенсионный фонд о согласовании результатов проверок в части начисления единого взноса;

  • внесение изменений в законы о господдержке сельского хозяйства, которые уточняют формулу расчета удельного веса стоимости реализованных товаров, при достижении которой у производителя появляется право на получение бюджетной дотации;

  • установление ставки пошлины на табачные изделия для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением.

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 16 января, приняло законопроект №1209-1 об администрировании налогов

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 16 января, приняло законопроект №1209-1 об администрировании налогов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственная служба финансового мониторинга представила отчет о проведении Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Даниил Гетманцев
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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