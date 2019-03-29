Украинцев заставят откладывать себе на пенсию: сколько придется платить

В Украине граждане будут 10% зарплаты отдавать на второй уровень пенсионного обеспечения. Управляющие компании собранные средства инвестируют в акции и ценные бумаги, а достигнув пенсионного возраста, украинцы получат вторую выплату.

Соответствующий законопроект планируют принять к 2023 году. Первый год каждый украинец должен будет откладывать на пенсии 2%, и каждый следующий год ставка будет увеличиваться на 1 процентный пункт, пока не достигнет 10%, говорится в публикации OBOZREVATEL.

По словам члена Нацкомиссии Александра Панченко, рост ставки будет происходить только при условии, если средняя зарплата за год увеличится как минимум на 5%.

При этом старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко отмечает, что было бы справедливо также привлечь к уплате взносов работодателей. По ее словам, после снижения ставки ЕСВ большинство из них сэкономленные средства оставили себе, вместо того, чтобы сразу повысить зарплаты.

"По примеру той же Грузии, там внедрили паритетную систему. Часть взносов уплачивает работник, часть – работодатель и еще часть – государство. Если все будет платить работник, это может быть серьезный нагрузкой", – заявила Ткаченко.

Также исследователь подчеркнула, что до момента принятия закона стоит провести фискальную реформу и как минимум отменить военный сбор со всех зарплат в размере 1,5%.

"Этот же сбор вводился как временный", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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