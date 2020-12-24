Украинцев возмутили штрафы за карантин: в сети предложили наказывать за "воздух"

Решение Кабинета министров ввести наказание за нарушение самоизоляции и обсервации в связи с коронавирусом вызвало возмущение украинцев.

В частности, за несоблюдение карантина хотят наказывать от 3400 грн до 8500 грн. В Facebook предложили властям пойти дальше и штрафовать граждан за "воздух".

"У наших чиновников нет своей головы, смотрят на других, как пойдет сосед топиться, то они должны быть первыми", – заявил Михаил Овчук.

"Стесняюсь спросить, с каких потолков берутся эти расчеты на штрафы. И второй вопрос, а когда будет введен штраф на то, что я дышу, хожу, ем?" – задалась вопросом Александра Пономаренко.

"Не поняла, а пожрать на дом будут привозить, или как?" – добавила Наталья Ткаченко.

"А на концерт Квартала можно же будет. Отдельный закон придумают?" – пишет Сергій Рубан

"Какие 8000, тут 170 никто не выписывает, полиция чихала на карантин" – резюмировал Юрий Лунин.

За несоблюдение карантина хотят наказывать от 3400 грн до 8500 грн Facebook Obozrevatel

За несоблюдение карантина хотят наказывать от 3400 грн до 8500 грн Facebook Obozrevatel

Напомним, локдаун в Украине для сдерживания коронавируса хотят ввести с 8 января 2021. Он продлится почти три недели – до 25 января включительно.

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличие от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно ужесточить наказание для тех, кто не носит маски в общественных местах.

С 17 декабря в Украине предприятия обязали следить за тем, чтобы их посетители носили маски правильно (прикрывая нос и рот). За нарушение этого правила придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.