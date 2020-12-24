Украинцев возмутили штрафы за карантин: в сети предложили наказывать за 'воздух'

Решение Кабинета министров ввести наказание за нарушение самоизоляции и обсервации в связи с коронавирусом вызвало возмущение украинцев.

В частности, за несоблюдение карантина хотят наказывать от 3400 грн до 8500 грн. В Facebook предложили властям пойти дальше и штрафовать граждан за "воздух".

"У наших чиновников нет своей головы, смотрят на других, как пойдет сосед топиться, то они должны быть первыми", – заявил Михаил Овчук.

"Стесняюсь спросить, с каких потолков берутся эти расчеты на штрафы. И второй вопрос, а когда будет введен штраф на то, что я дышу, хожу, ем?" – задалась вопросом Александра Пономаренко.

"Не поняла, а пожрать на дом будут привозить, или как?" – добавила Наталья Ткаченко.

"А на концерт Квартала можно же будет. Отдельный закон придумают?" – пишет Сергій Рубан

"Какие 8000, тут 170 никто не выписывает, полиция чихала на карантин" – резюмировал Юрий Лунин.

Напомним, локдаун в Украине для сдерживания коронавируса хотят ввести с 8 января 2021. Он продлится почти три недели – до 25 января включительно.

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличие от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно ужесточить наказание для тех, кто не носит маски в общественных местах.

С 17 декабря в Украине предприятия обязали следить за тем, чтобы их посетители носили маски правильно (прикрывая нос и рот). За нарушение этого правила придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.