Украинцев смогут увольнять без причины: что приготовили "слуги народа"

Валентина Гембарская Экономика 16:21, 18.06.2020 Обновлено: 16:56, 18.06.2020

Законопроект Кабмина об изменениях в Кодекс законов о труде сейчас находится на доработке "слуг народа". В частности, если резонансный законопроект примут, то работодатель сможет увольнять своих работников вообще без причины.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас подготовкой документа занимается председатель профильного комитета Галина Третьякова ( "Слуга народа"). Именно она уже от своего имени должна подать законопроект в Раду. Вероятно, нардепы проголосуют за него уже в 2020 году.

"Согласно предложению правительства, в статье 35-й законопроекта работодателю дают право по собственному желанию увольнять сотрудника. Сейчас обязательно нужно указывать основания для такого решения. Если бы работодатель просто так "попрощался" с сотрудником, тот мог бы пойти в суд и выиграть его", – сказано в статье.

Как пояснил юрист Александр Плахотник, судьи обязывают выплатить зарплату за весь период, когда работник не мог попасть на рабочее место из-за незаконного увольнения.

Новые причины для увольнения

  • по желанию работодателя;

  • повторное за 180 дней нарушение трудового договора (без указания, какого именно пункта).

Все причины для увольнения

  • истечение срока трудового договора;

  • согласие сторон;

  • расторжение трудового договора по инициативе работника (статьи 33,34);

  • расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 35-40);

  • независимые от воли сторон основания (статьи 42-46);

  • основания, предусмотренные трудовым договором (статья 47);

  • другие основания, предусмотренные законом.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2019 году в Украине снова заговорили об изменениях в Трудовой кодекс. Он был принят почти полвека назад, поэтому основные нормы давно устарели.

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