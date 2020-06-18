Украинцев смогут увольнять без причины: что приготовили "слуги народа"
"Слуга народа" хочет увольнять украинцев без причины
Законопроект Кабмина об изменениях в Кодекс законов о труде сейчас находится на доработке "слуг народа". В частности, если резонансный законопроект примут, то работодатель сможет увольнять своих работников вообще без причины.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас подготовкой документа занимается председатель профильного комитета Галина Третьякова ( "Слуга народа"). Именно она уже от своего имени должна подать законопроект в Раду. Вероятно, нардепы проголосуют за него уже в 2020 году.
"Согласно предложению правительства, в статье 35-й законопроекта работодателю дают право по собственному желанию увольнять сотрудника. Сейчас обязательно нужно указывать основания для такого решения. Если бы работодатель просто так "попрощался" с сотрудником, тот мог бы пойти в суд и выиграть его", – сказано в статье.
Как пояснил юрист Александр Плахотник, судьи обязывают выплатить зарплату за весь период, когда работник не мог попасть на рабочее место из-за незаконного увольнения.
Новые причины для увольнения
по желанию работодателя;
повторное за 180 дней нарушение трудового договора (без указания, какого именно пункта).
Все причины для увольнения
истечение срока трудового договора;
согласие сторон;
расторжение трудового договора по инициативе работника (статьи 33,34);
расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 35-40);
независимые от воли сторон основания (статьи 42-46);
основания, предусмотренные трудовым договором (статья 47);
другие основания, предусмотренные законом.
Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2019 году в Украине снова заговорили об изменениях в Трудовой кодекс. Он был принят почти полвека назад, поэтому основные нормы давно устарели.