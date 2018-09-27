Украинцев пугают адской зимой: как не разориться на отоплении

Украину ждет самая холодная за последние 100 лет зима, во всяком случае, такие прогнозы озвучивают синоптики. Вместе с ней придут и рекордно высокие суммы в платежках за отопление. Причем жильцы неутепленных домов будут платить примерно в 1,5 раза больше.

OBOZREVATEL разобрался, когда в Украине стартует отопительный сезон и как не переплачивать.

Сколько нужно будет платить и как холода повлияют на суммы в платежках

В Украине абсолютное большинство многоэтажных домов оснащено тепловыми счетчиками. В принятом законе "О коммерческом учете коммунальных услуг" говорилось, что приборы учета должны установить во всех домах к октябрю этого года. Однако, в силу целого ряда обстоятельств выполнить эту задачу не удалось. Где-то счетчики украли, а где-то – так и не установили. Несмотря на это, похолодание повлияет на суммы в платежках практически всех украинцев.

В случае, если в городе больше половина домов – со счетчиками, то остальной половине суммы в платежках рассчитывают с учетом усредненного показателя в домах с приборами учета. В прошлом отопительном сезоне средняя сумма в платежках за январь была на 200 грн больше декабрьской. Причина – разница в температуре воздуха. В относительно теплых месяцах на отопление домов нужно в среднем на 20-30% меньше Гкал.

"В среднем 70% от суммы в платежках – отопление. Нормальная ситуация: есть счетчик, тепловой пункт с автоматикой. На улице плюс 2 – на отопление уходит, грубо говоря, 100 единиц тепла. На улице минус 15 – на отопление уходит 130 единиц тепла. Конечно, если зима будет холодной, можно рассчитывать на то, что и отопление будет обходиться дороже. Насколько – зависит от конкретного дома", - отмечает эксперт в сфере энергоэффективности Алексей Белоножко.

"На улице плюс 2 – на отопление уходит, грубо говоря, 100 единиц тепла. На улице минус 15 – на отопление уходит 150 единиц тепла. Конечно, если зима будет холодной, можно рассчитывать на то, что и отопление будет обходиться дороже. Насколько – зависит от конкретного дома", - отмечает эксперт в сфере энергоэффективности Алексей Белоножко.

Единственная возможность платить меньше – утеплиться. Львиная часть Гкал фактически "теряется" из-за плохо утепленных стен, "дырявых" окон и т.д. Комплексные мероприятия по утеплению позволят сократить суммы в платежках на 50-60%. В таком случае даже если в Украине ударят сильные морозы, на стоимости отопления это практически не отобразится.

"У нас был кейс в Запорожье. Хорошо утепленный дом – пару дней зимой на минимуме было включено отопление, в квартирах сохранялась комфортная температура. Если такое проделать в обычной хрущевке, в квартирах можно будет без холодильников обходится. О чем это говорит? Дома не подготовлены к зиме. Люди, когда жалуются на платежки, я всегда спрашиваю: а вы сами что сделали, чтобы меньше платить? Ждете пока кто-то тарифы снизит?", - рассказывает Белоножко.

Эксперт в сфере энергоэффективности Антон Ковалишин поясняет: чтобы реально добиться экономии действовать нужно комплексно. Только замена окон, и установка счетчика ощутимого результата не даст.

Что сделать в первую очередь:

Убедиться, что в доме установлен счетчик на тепло. Если дом новый (или с горизонтальной разводкой системы отопления) установить в каждой квартире счетчик и регулятор. Установить индивидуальный тепловой пункт с погодным регулятором

Учитывая, что государство и многие города предоставляют поддержку в финансировании подобной модернизации, каждой квартире придется "скинуться" всего лишь по несколько тысяч гривен. Только благодаря этим шагам можно снизить потребление на 10-30%.

Следующий шаг – утепление самого дома. На это понадобятся миллионы гривен. Поэтому придется создавать ОСМД и оформлять кредит.

Как платить в разы меньше:

1. Утеплить трубы;

2. Утеплить стены по периметру;

3. Утеплить крышу и подвал на глубину промерзания грунта.

"Если в вашем доме все эти мероприятия выполнены – прекрасно, ваши платежки за отопление будут ниже чем в аналогичных домах без модернизации. Если еще не успели выполнить такие мероприятия – никогда не поздно объединиться с соседями, заказать проведение комплексного энергоаудита. Энергоаудитор в своем отчете отразит, на сколько можно повысить энергоэффективность здания, в том числе устранив потери тепла, какие энергосберегающие и энергоэффективные мероприятия необходимо выполнить", - поясняет Антон Ковалишин.

Когда включат отопление

Старт отопительного сезона дает местная власть. По закону горсоветы должны давать команду включать тепло после того, как температура как минимум трое суток держится на уровне меньше 8 градусов выше нуля. Причем, как ежегодно отмечают в Кабмине, мэры несут уголовную ответственность за срыв отопительного сезона.

Украина уже готова к отопительному сезону, заявил премьер Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Раде. "Я несколько лет работаю и слышу, что не начнется отопительный сезон. Забудьте об этом и не пугайте людей. Украина готова к отопительному сезону. Ответственность за своевременный пуск несут муниципалитеты", - сказал Гройсман.

Правда, в Киеве до сих пор будущий поставщик тепла и горячей воды не подключен к газу, а значит, физически не может генерировать тепло. А в целом ряде городов до сих пор не решили вопрос погашения задолженности перед "Нафтогазом". По словам вице-премьера Геннадия Зубко, проблемы также есть в селе Коцюбинское и городах Шепетовка и Смела.

Еще один вопрос – поставщики до сих пор не знают, что будет с тарифом на газ, а, значит, не могут даже предполагать, сколько будет стоить их услуга зимой. Если голубое топливо подорожает на 23,5%, стоимость отопления в среднем должна прибавить около 16,5%. Судя по практике прошлых лет, отопление, вероятнее всего, в большинстве городов стартует в первой половине октября, в отдельных районах – после 15 октября.