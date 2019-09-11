Украинцам намекнули на новое повышение тарифов и назвали условия

В Украине нужно повысить цены на свет для населения из-за субсидий, которые создают на рынке электроэнергии дисбаланс, способствующий росту цены электричества для крупного бизнеса.

Об этом заявила глава Национальной комиссии государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко во время заседания комитета Верховной Рады. По словам чиновницы, сейчас разрыв между ценами покрывают "бизнес-потребители".

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"Основные причины роста стоимости электроэнергии для промышленных потребителей — это, во-первых, перекрестное субсидирование между стоимостью электроэнергии для населения и небытовых потребителей. Проблема, с которой мы столкнемся, это повышение стоимости электричества для населения, чтобы небытовые потребители не покрывали этот разрыв", — сказала она.

Еще одним фактором роста цены электричества для промышленности, по словам Кривенко, является растущая доля электроэнергии из возобновляемых источников энергии по "зеленому" тарифу.

"Также фактором роста стоимости является рост первичного топлива: угля, газа, без которых невозможна генерация электроэнергии", — добавила глава регулятора.

Высказывание чиновницы связано с запуском нового оптового рынка электроэнергии, состоявшееся 1-го июля. Реформа рынка электроэнергии предусматривала внедрение европейской модели, которая должна была стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.

Однако основными получателями выгоды от внедрения нового рынка электроэнергии оказались государственные компании.

Несмотря на возложенные на госкомпанию НАЭК "Энергоатом" функции поставщика со специальными обязательствами (ПСО), в рамках которой она должна была продавать для населения электроэнергию по цене, не превышающей определенный уровень, компания подняла средние цены до 0,70 грн/кВт-час.

Цена продукции другой, "Укргидроэнерго", также выросла на рынке на 47% — с 0,7 до 1,1 грн/кВт-час. При этом тариф тепловой генерации на рынке снизился на 12% — до уровня тарифа июля 2017 года.

Напомним: ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Раде раскритиковали требования предприятий по тарифам на электроэнергию.

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