Украинцев предупредили о резком подорожании топлива

В Украине заканчиваются запасы дешевого бензина, дизеля и автогаза, что повлияет на цену топлива в ближайшее время.

Как сообщает "Сегодня", тренд на повышение стоимости топлива, начавшийся месяц назад, снова показал себя в полной мере.

Так, средняя цена автогаза по Украине достигла 11,70 грн/л (+12 коп./л). Самый дорогой автогаз продают в Одесской области – по 12,12 грн/л (+ 13 коп./л), самый дешевый в Черниговской области – 11,13 грн/л (+16 коп./л).

Аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн прогнозирует, что и на этой неделе цены на автогаз продолжат постепенно расти.

"В июле закончатся запасы, накопленные в июне, и уже в начале августа возможен небольшой дефицит газа. На грядущей неделе цены еще вырастут на 20-30 коп./л", – ожидает он.

Если это произойдет, то в половине областей цена автогаза перевалит за 12 грн/л.

Как сообщал OBOZREVATEL. 17 июля в Украине резко подорожало горючее. На некоторых заправках за день цена бензина выросла на 40 коп.