Украинцев переманивают за границу: какие профессии нужны

Наибольшим спросом у работодателей за рубежом пользуются молодые украинцы с высшим образованием.

Об этом в комментарии "Обозревателю" сообщила HR-эксперт Татьяна Пашкина. По ее словам, украинцев начинают переманивать уже со студенческой скамьи.

"Буквально получив диплом магистра они едут в ту же Польшу, где им дают право учиться чуть ли не бесплатно, а заодно работать. Причем обычно зовут их на специальности, которые нужны стране, но не пользуются спросом у тех же поляков. Все там хотят быть программистами, а украинцев зовут быть конструкторами, инженерами, машиностроителями - иметь дело с железом и поднимать производство. Конечно, поработав там, никто из молодых людей к нам не вернется", - говорит Пашкина.

Также она подчеркнула, что спросом в Европе пользуются украинские хирурги, особенно пластические, дерматологи, логисты, финансисты-аналитики.

"В Катар даже нужен фитнес-тренер с высшим образованием, уж не знаю зачем. Педагог-воспитатель в Турцию, в Москву - инженер электросетей для метро, врачи в Германию", - говорит Пашкина.

Как сообщал "Обозреватель", в Кабмине придумали, как остановить трудовую миграцию.