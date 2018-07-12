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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономикиВсе статьи автора

В дома украинцев пожалуют аудиторы: зачем и сколько платить

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Украинцы, которые просят помощи у государства для ремонта своих домов, а также органы местной власти и застройщики обязаны за свой счет провести энергоаудит. Полученную информацию отобразят в сертификате энергетической эффективности. Покупая жилье, или оформляя договор аренды, можно будет сразу узнать, во сколько будет обходиться содержание помещения. Такие правила прописаны в законе "Об энергетической эффективности зданий", который вступает в силу 22 июля 2018-го.

OBOZREVATEL разобрался, когда, кому и зачем придется проходить энергоаудиты в Украине.

Энергоэффективность в каждый дом

В Украине абсолютное большинство домов необходимо утеплять и ремонтировать. Большинство "хрущевок" не соответствует никаким нормам потери тепла, а некоторые из них дешевле снести, чем модернизировать. По разным оценкам от 40 до 70% тепла "теряется" по дороге от котельной в многоэтажный дом. Часть не доходит из-за неутепленных труб, остальное "пропадает" в домах.

Любое лечение начинается с установки диагноза. И домам такой "диагноз" может поставить энергоаудитор. Он должен изучить документацию, определить "слабые точки" дома, подсчитать, сколько тепла теряется из-за неутепленных стен, крыши, подвала, дверей и окон. Основная цель такого аудита – получить информацию о состоянии дома и определить, во что лучше инвестировать деньги.

Если без помощи специалиста самому вызвать рабочих и, например, обшить многоэтажку слоем утеплителя, можно только навредить. Если неправильно рассчитать ширину утеплителя, может сместиться точка росы, в квартирах появится плесень. Кроме того, необходимо отдельно рассчитать, как утеплять фундамент, крышу и какой материал будет более эффективен.

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В первой редакции законопроекта "Об энергетической эффективности зданий" предполагалось, что энергоаудит должны будут провести в каждом жилом доме. Однако ко второму чтению эту норму убрали. Главная причина – в таком случае всем украинцам пришлось бы со своего кармана оплачивать работу аудитора (от 50 до 100 грн с квартиры). Кроме того, если результаты аудита не планируют использовать для термомодернизации дома, проводить его не имеет смысла.

В принятом законе эту норму изменили, проводить аудиты и оформлять сертификаты энергоэффективности должны: новостройки, дома с общей отапливаемой площадью от 250 кв.м, в которых находятся органы власти, жилые дома, которые принимают участие в государственных программах поддержки энергоэффективности. Все остальные могут делать это по желанию.

В то же время новостройки теперь в перечень обязательной проектной документации должны включать и сертификат энергоэффективности, поясняет риелтор Максим Бабуряк. Это позволит на этапе покупки квартиры определить, насколько качествено девелопер подошел к подбору материалов и строительным нормам. Чем меньше уровень энергоэффективности, тем больше придется платить за отопление в таком доме.

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"Реклама зданий, имеющих энергетический сертификат, с целью их продажи или найма (аренды) должна содержать показатель энергетической эффективности, указанный в соответствующем сертификате", - говорится в документе.

Если же окажется, что характеристики готового дома не соответствуют классу энергоэффективности, которая указывается в проектной документации, любой собственник квартиры в таком доме имеет право потребовать от застройщика провести термомодернизацию и улучшить характеристики дома.

Как выбрать энергоэффективный дом

Класс энергоэффективности показывает возможные потери тепла. Например, класс А (встречается крайне редко) означает, что платить за тепло в таком доме можно будет как минимум на 51% меньше, чем предусмотрено нормой. Класс В – экономия от 10 до 50%, класс С – от 5% экономии до 9% потерь (потребление больше нормы), класс D – до 75% потерь, класс Е – до 76% потерь. Большинство украинских многоэтажек теряют около 30-40% тепла, то есть имеет класс энергоэффективности D.

Украинцы, которые выбирают дом первых двух классов, могут рассчитывать на невысокие платежи за отопление. Так, в не энергоэффективном доме отопление одного квадратного метра может обходится в 30 грн, в то же время в утепленных домах платят за тепло не более 10 грн за отопление квадрата. Соответственно, суммы в платежках могут отличаться в 3 и более раз.

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"В случае заключения договоров купли-продажи, найма (аренды) здания, жилого или нежилого помещения здания продавец или арендодатель по требованию потенциального покупателя или нанимателя (арендатора) должен предоставить информацию об энергетическом сертификате здания", - говорится в законе. Таким образом, любой украинец, покупая квартиру в новостройке или же арендуя офис, имеет право узнать, сколько будет стоить эксплуатация такого помещения и какие есть проблемы.

К слову, как ранее уже писал OBOZREVATEL, уже в октябре украинцев ждет очередной рост тарифов на коммунальные услуги после возможного подорожания газа. Единственный способ значительно сократить расходы на коммунальные услуги – утеплить свой дом.

Во многих городах действуют специальные программы: на утепление многоэтажки можно взять льготный кредит в государственном банке, а часть расходов возьмет на себя местный бюджет. Кроме того, в Украине в ближайшее время должны запустить Фонд энергоэффективности. Тогда тепломодернизацию домов будут частично финансировать за счет государства и международных партнеров.

Украинцы должны будут проводить энергоаудиты до и после ремонта. И компенсация, которую они получат, будет зависеть от того, насколько удалось повысить класс энергоэффективности дома. Чем эффективнее мероприятия, тем больше дадут средств.

Читайте все новости по теме "Энергоэффективность" на Обозревателе.

Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Темы
ЭнергоэффективностьОтопительный сезон в УкраинеТарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Объекты
энергоэффективностьтарифыжилье
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