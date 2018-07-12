В дома украинцев пожалуют аудиторы: зачем и сколько платить

Украинцы, которые просят помощи у государства для ремонта своих домов, а также органы местной власти и застройщики обязаны за свой счет провести энергоаудит. Полученную информацию отобразят в сертификате энергетической эффективности. Покупая жилье, или оформляя договор аренды, можно будет сразу узнать, во сколько будет обходиться содержание помещения. Такие правила прописаны в законе "Об энергетической эффективности зданий", который вступает в силу 22 июля 2018-го.

OBOZREVATEL разобрался, когда, кому и зачем придется проходить энергоаудиты в Украине.

Энергоэффективность в каждый дом

В Украине абсолютное большинство домов необходимо утеплять и ремонтировать. Большинство "хрущевок" не соответствует никаким нормам потери тепла, а некоторые из них дешевле снести, чем модернизировать. По разным оценкам от 40 до 70% тепла "теряется" по дороге от котельной в многоэтажный дом. Часть не доходит из-за неутепленных труб, остальное "пропадает" в домах.

Любое лечение начинается с установки диагноза. И домам такой "диагноз" может поставить энергоаудитор. Он должен изучить документацию, определить "слабые точки" дома, подсчитать, сколько тепла теряется из-за неутепленных стен, крыши, подвала, дверей и окон. Основная цель такого аудита – получить информацию о состоянии дома и определить, во что лучше инвестировать деньги.

Если без помощи специалиста самому вызвать рабочих и, например, обшить многоэтажку слоем утеплителя, можно только навредить. Если неправильно рассчитать ширину утеплителя, может сместиться точка росы, в квартирах появится плесень. Кроме того, необходимо отдельно рассчитать, как утеплять фундамент, крышу и какой материал будет более эффективен.

В первой редакции законопроекта "Об энергетической эффективности зданий" предполагалось, что энергоаудит должны будут провести в каждом жилом доме. Однако ко второму чтению эту норму убрали. Главная причина – в таком случае всем украинцам пришлось бы со своего кармана оплачивать работу аудитора (от 50 до 100 грн с квартиры). Кроме того, если результаты аудита не планируют использовать для термомодернизации дома, проводить его не имеет смысла.

В принятом законе эту норму изменили, проводить аудиты и оформлять сертификаты энергоэффективности должны: новостройки, дома с общей отапливаемой площадью от 250 кв.м, в которых находятся органы власти, жилые дома, которые принимают участие в государственных программах поддержки энергоэффективности. Все остальные могут делать это по желанию.

В то же время новостройки теперь в перечень обязательной проектной документации должны включать и сертификат энергоэффективности, поясняет риелтор Максим Бабуряк. Это позволит на этапе покупки квартиры определить, насколько качествено девелопер подошел к подбору материалов и строительным нормам. Чем меньше уровень энергоэффективности, тем больше придется платить за отопление в таком доме.

"Реклама зданий, имеющих энергетический сертификат, с целью их продажи или найма (аренды) должна содержать показатель энергетической эффективности, указанный в соответствующем сертификате", - говорится в документе.

Если же окажется, что характеристики готового дома не соответствуют классу энергоэффективности, которая указывается в проектной документации, любой собственник квартиры в таком доме имеет право потребовать от застройщика провести термомодернизацию и улучшить характеристики дома.

Как выбрать энергоэффективный дом

Класс энергоэффективности показывает возможные потери тепла. Например, класс А (встречается крайне редко) означает, что платить за тепло в таком доме можно будет как минимум на 51% меньше, чем предусмотрено нормой. Класс В – экономия от 10 до 50%, класс С – от 5% экономии до 9% потерь (потребление больше нормы), класс D – до 75% потерь, класс Е – до 76% потерь. Большинство украинских многоэтажек теряют около 30-40% тепла, то есть имеет класс энергоэффективности D.

Украинцы, которые выбирают дом первых двух классов, могут рассчитывать на невысокие платежи за отопление. Так, в не энергоэффективном доме отопление одного квадратного метра может обходится в 30 грн, в то же время в утепленных домах платят за тепло не более 10 грн за отопление квадрата. Соответственно, суммы в платежках могут отличаться в 3 и более раз.

"В случае заключения договоров купли-продажи, найма (аренды) здания, жилого или нежилого помещения здания продавец или арендодатель по требованию потенциального покупателя или нанимателя (арендатора) должен предоставить информацию об энергетическом сертификате здания", - говорится в законе. Таким образом, любой украинец, покупая квартиру в новостройке или же арендуя офис, имеет право узнать, сколько будет стоить эксплуатация такого помещения и какие есть проблемы.

К слову, как ранее уже писал OBOZREVATEL, уже в октябре украинцев ждет очередной рост тарифов на коммунальные услуги после возможного подорожания газа. Единственный способ значительно сократить расходы на коммунальные услуги – утеплить свой дом.

Во многих городах действуют специальные программы: на утепление многоэтажки можно взять льготный кредит в государственном банке, а часть расходов возьмет на себя местный бюджет. Кроме того, в Украине в ближайшее время должны запустить Фонд энергоэффективности. Тогда тепломодернизацию домов будут частично финансировать за счет государства и международных партнеров.

Украинцы должны будут проводить энергоаудиты до и после ремонта. И компенсация, которую они получат, будет зависеть от того, насколько удалось повысить класс энергоэффективности дома. Чем эффективнее мероприятия, тем больше дадут средств.