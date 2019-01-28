Украинцев обманули с платежками на газ: как не заплатить лишнего

В Украине 3,5 миллиона семей получили новые квитанции за газ, размер платежей в которых подскочил в три раза.

В частности, у украинцев без счетчиков в квартире потребленный газ считают по норме. Еще в ноябрьских платежках была одна цифра, а в декабре – уже втрое больше, сообщает ТСН.

Соответствующее изменение нормы объясняется решением Верховного суда, который отменил правительственное постановление из-за процедурных недостатков.

"Единственный способ не платить в чужой карман лишние деньги – установить счетчик. А потом требовать за него компенсацию. Если правительство все же пропишет процедуру возврата денег", – говорится в публикации.

К примеру, пенсионер Любомир Филиппович обратился в один из сервисных центров газовых контор, чтобы получить счетчик бесплатно.

"Эти списки утверждены "Киевгазом". Весь Киев не может быть в один год поставлен. Правительство говорит примерно так, что я за этот счетчик уже заплатил. В тариф была включена цена установки счетчика", – отметил он.

По закону, все кто пользуется газовой плитой и колонкой, имеют право на установление бесплатного счетчика. При этом газовые конторы не спешат с их установкой, что в "Киевгазе" объясняют недостаточным тарифом. В 2019 году удастся покрыть лишь 18,5 тысячи квартир, а надо почти 300 тысяч.

"Срок установки газовых счетчиков продлен до 2021 года, мы проводим установку счетчиков согласно графику обследования домов. Всем на завтра срочно счетчики – это просто нереально", – резюмировала директор департамента работы с абонентами "Киевгаза" Людмила Гребещук.

"Нафтогаз"

​Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре бытовые потребители газа получили от сбытовых компаний платежки с доначислениями. Такие "письма счастья" пришли потребителям со счетчиками – облгаз-сбыты сделали перерасчет за последние три года и предложили потребителям доплатить.

Дополнительные счета в платежках газовики объяснили тем, что население потребляет 11,2 млрд куб. м газа в год. 80% этого объема потребляется зимой. В то же время потребленный газ учитывается счетчиками, которые установлены во дворе, без приведения к стандартным условиям. То есть не учитывается потеря газа в морозы, поэтому в год украинцы потребляют, но не оплачивают 500 млн куб. м газа.

В итоге премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах создать совместную группу с участием представителей Министерства регионального развития и ЖКХ, Министерства энергетики и НКРЕКУ, которая проведет проверку облгазов.

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