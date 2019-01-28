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Украинцев обманули с платежками на газ: как не заплатить лишнего

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В Украине 3,5 миллиона семей получили новые квитанции за газ, размер платежей в которых подскочил в три раза.

В частности, у украинцев без счетчиков в квартире потребленный газ считают по норме. Еще в ноябрьских платежках была одна цифра, а в декабре – уже втрое больше, сообщает ТСН.

Соответствующее изменение нормы объясняется решением Верховного суда, который отменил правительственное постановление из-за процедурных недостатков.

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"Единственный способ не платить в чужой карман лишние деньги – установить счетчик. А потом требовать за него компенсацию. Если правительство все же пропишет процедуру возврата денег", – говорится в публикации.

К примеру, пенсионер Любомир Филиппович обратился в один из сервисных центров газовых контор, чтобы получить счетчик бесплатно.

"Эти списки утверждены "Киевгазом". Весь Киев не может быть в один год поставлен. Правительство говорит примерно так, что я за этот счетчик уже заплатил. В тариф была включена цена установки счетчика", – отметил он.

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По закону, все кто пользуется газовой плитой и колонкой, имеют право на установление бесплатного счетчика. При этом газовые конторы не спешат с их установкой, что в "Киевгазе" объясняют недостаточным тарифом. В 2019 году удастся покрыть лишь 18,5 тысячи квартир, а надо почти 300 тысяч.

"Срок установки газовых счетчиков продлен до 2021 года, мы проводим установку счетчиков согласно графику обследования домов. Всем на завтра срочно счетчики – это просто нереально", – резюмировала директор департамента работы с абонентами "Киевгаза" Людмила Гребещук.

Украинцев обманули с платежками на газ: как не заплатить лишнего

"Нафтогаз"

​Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре бытовые потребители газа получили от сбытовых компаний платежки с доначислениями. Такие "письма счастья" пришли потребителям со счетчиками – облгаз-сбыты сделали перерасчет за последние три года и предложили потребителям доплатить.

Украинцев обманули с платежками на газ: как не заплатить лишнего
Украинцев обманули с платежками на газ: как не заплатить лишнего

Дополнительные счета в платежках газовики объяснили тем, что население потребляет 11,2 млрд куб. м газа в год. 80% этого объема потребляется зимой. В то же время потребленный газ учитывается счетчиками, которые установлены во дворе, без приведения к стандартным условиям. То есть не учитывается потеря газа в морозы, поэтому в год украинцы потребляют, но не оплачивают 500 млн куб. м газа.

В итоге премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах создать совместную группу с участием представителей Министерства регионального развития и ЖКХ, Министерства энергетики и НКРЕКУ, которая проведет проверку облгазов.

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
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Проходил мимо
Проходил мимо
Странные какие то они там. Если платежки завышены в три раза, а проблема только в установке счетчика, то не проще ли самому купить этот счетчик, вызвать мастера который его установит и опломбирует и забыть про заоблачные платежи? Или религия не позволяет заплатить за то что должно быть бесплатно? Пусть мы будем целый год платить втридорога, но за свой счет счетчик не купим?
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Украина. Ближайшее будущее. Муж приносит домой зайца. — Жена, пожарь зайца на сали! — Нема в нас сала… — Ну то пожарь на масли! — Нема в нас масла… — Ну так пожарь просто так на газе!!! — Та нема в нас газу! Мужик в сердцах размахивается и выкидывает зайца в окно. Заяц бежит и кричит: «Слава Украине! Героям слава!».
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Дурять українців як могут! А ви і далі голосуйте за них!
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