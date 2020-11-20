Украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски с 21 ноября: кому грозит

В Украине в субботу, 21 ноября, вступит в силу закон о штрафах за пребывание в общественных заведениях и транспорте без масок.

Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1000-IX опубликовано в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 20 ноября. Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Документ предусматривает штрафы от 170 до 255 грн за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты, в частности, масок или респираторов, закрывающих нос и рот.

Что предусматривает новый закон

Маска, которая надета неправильно, будет считаться административным нарушением. Выписать протокол и наложить штраф может сотрудник полиции или санитарно-эпидемиологической службы. После начала карантина правоохранители начали усиленно охранять порядок в метрополитене, сотрудник правоохранительных органов есть практически на каждой станции.

Согласно исследованию группы "Рейтинг", каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно. Львиная доля надевает респираторы и маски на подбородок, не прикрывая нос и рот. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование "масочного режима" выполняется.

Если раньше отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого украинца, который работает. Так, если, например, прийти в торговый цент и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе и респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, а также и изготовленных самостоятельно – влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в законопроекте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября Верховная Рада приняла закон о штрафах за отсутствие масок. 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

Напомним, в ВОЗ объяснили, чтобы избежать полного локдауна из-за пандемии коронавируса, 95% людей должны носить маски.