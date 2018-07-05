Украинцев начнут штрафовать за еврономера: сколько придется платить

С конца июня украинские полицейские получили доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", где фиксируются машины, пересекающие границу. Таким образом они смогут применять штрафы к владельцам автомобилей на европейских номерах с просроченной регистрацией.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, речь идет о машинах, которые прибыли в Украину в так называемом "режиме временного ввоза".

"Это означает, что машины оформлены на иностранцев и по закону без растаможки, уплаты пошлин, налогов и акцизов, могут находиться на территории страны целый год. Но украинцы нашли "выход" из ситуации. Машины оформляют на иностранцев, а сами получают доверенность, раз в год пересекают границу и годами пользуются нерастаможенной машиной", - поясняется в статье.

Но для тех, кто привез автомобиль для личного пользования, ситуация совершенно другая.

Как рассказала юрист Ольга Николаенко, если авто на еврономерах находится на территории страны больше двух месяцев, то владелец обязан его зарегистрировать в Сервисном центре МВД.

Те, кто такую регистрацию не пройдет вынуждены будут заплатить штраф.

Первый раз полиция может оштрафовать водителей на еврономерах на сумму от 170 до 255 грн, поясняет юрист Александр Плахотник.

Повторное нарушение грозит штрафом уже до 510 грн или общественными работами до 40 часов с возможным изъятием автомобиля.

"Полиция создает свою систему "Рубеж", в которую переносит информацию о водителях, которые находятся на территории Украины больше двух месяцев. Если они все еще на еврономерах и не получили временные украиснкие – их даже нужно штрафовать. С другой стороны, конечно, водители боятся идти в Сервисный цент и оформлять свои "бляхи". Они уже становятся на учет, их легче проконтролировать", - отметил Плахотник.

Действующий закон и сейчас запрещает украинцам без растаможки использовать автомобили больше 10 дней, единственная проблема – стоит запретить передачу авто от иностранца гражданину Украины, поясняет Ольга Николаенко.

"Здесь все зависит от того, насколько полиция готова попортить свой имидж и заняться существенным решением этой проблемы", - уверена юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось объяснение, как именно полицейские будут ловить владельцев автомобилей на еврономерах, у которых есть нарушения.