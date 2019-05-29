В Украине может подорожать бензин из-за России: что известно

В Украине уже с 1 июня может подорожать бензин, дизтопливо и сжиженный газ из-за новых правил вывоза с территории России этих продуктов.

Как сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета, поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится в Украину с территории Беларуси и РФ, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависят от стабильности поставок топлива из этих стран.

"Это создает риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут обусловить рост цен на горючее в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок", - предупредили в АМКУ.

Бензин может подорожать MPort

О угрозах для рынка комитет сообщил в Администрацию президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны и Кабинет министров.

Как сообщал OBOZREVATEL 7 мая крупнейшие поставщики дизельного топлива и сжиженного газа в Украину "Роснефть" и "Лукойл" начали процедуру получения разрешений на экспорт нефтепродуктов в страну. С соответствующей инициативой, согласно постановлению российского правительства, они обратились в Министерство экономики РФ.

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