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МирСпорт

/Новости экономики

В Украине может подорожать бензин из-за России: что известно

1.1тЧитать материал на украинском

В Украине уже с 1 июня может подорожать бензин, дизтопливо и сжиженный газ из-за новых правил вывоза с территории России этих продуктов.

Как сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета, поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится в Украину с территории Беларуси и РФ, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависят от стабильности поставок топлива из этих стран.

"Это создает риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут обусловить рост цен на горючее в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок", - предупредили в АМКУ.

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Бензин может подорожать

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О угрозах для рынка комитет сообщил в Администрацию президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны и Кабинет министров.

Как сообщал OBOZREVATEL 7 мая крупнейшие поставщики дизельного топлива и сжиженного газа в Украину "Роснефть" и "Лукойл" начали процедуру получения разрешений на экспорт нефтепродуктов в страну. С соответствующей инициативой, согласно постановлению российского правительства, они обратились в Министерство экономики РФ.

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Место
Украина
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Маслов Олег
Маслов Олег
Правильно, нефть во всем мире дешевеет, а в Украине бензин дорожает))))))))))) Газ уже у "агрессора" дешевый не покупаем, чтобы покупать его в два раза дороже в Европе, теперь пора и от бензина "агрессорского" отказываться, чтоб он был не 30 грн, а 60)))))))))))
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Во какой агрессор не хороший :--- ты с ним воююешь,по десять танков каждый день уничтожаешь, по двести человек каждый день 200-х в России отправляешь,а он не хочет горючее по льготной цене свидомым продавать... ЗРАДА!!!
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