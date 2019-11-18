Освободят от налогов: "Слуги народа" предложили радикальное новшество

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" предложили освободить депозитные вклады украинцев от налога на доходы физических лиц.

На сегодня основная ставка налога на доходы от депозита устанавливается на уровне 18%+1,5% военного сбора, сообщает "Лига.Закон".

С целью "снятия налогового бремени" с физических лиц – вкладчиков банков – и создания дополнительных условий для привлечения средств в банковскую систему парламентарии предлагают установить нулевую НДФЛ для процентов:

на текущий или депозитный банковский счет;

на вклад в кредитных союзах;

процентный или дисконтный доход за именным сберегательным (депозитным) сертификатом.

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" предложили освободить депозитные вклады украинцев от налога на доходы физических лиц

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут.

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

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