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Украинцев могут лишить жилья за долги по коммуналке: стало известно как

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В Украине действующее законодательство допускает, что у людей могут отобрать жилье за коммунальную задолженность.

Соответствующая процедура в основном используется как элемент запугивания должников, а не как исправный и простой механизм взимания долгов, сообщает "24 канал".

Юрист практики интеллектуальной собственности, земельного права и исполнительного производства Андрей Григоренко отметил, что прежде всего долг взыскивается со счетов в банках и карточных счетов. Если их нет или недостаточно – деньги могут взыскать с заработной платы, пенсии или стипендии.

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Однако в случае отсутствия каких-либо доходов у должника для погашения задолженности взыскание возможно на принадлежащее ему имущество. По его словам, это могут быть объекты недвижимости, движимое имущество – транспортные средства или иное имущество. Законом предусмотрен порядок описи такого имущества, выставления на торги с целью его реализации.

"Именно тогда существует потенциальная возможность потерять жилье. Исполнительная служба может наложить арест на имущество должника, списать деньги с его счетов и принудительно реализовать его имущество", – отметила руководитель практики судебного представительства Наталья Жеманова.

Основанием для возможного наложения ареста на квартиру должника является сумма задолженности не меньше, чем 20 минимальных заработных плат (на сегодняшний день – 83,4 тысячи гривен).

Украинцев могут лишить жилья за долги по коммуналке: стало известно как

Liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по итогам 2018 года задолженность потребителей электрической энергии достигла 33,6 млрд гривен.

По подсчетам Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, за год долги украинцев выросли на 4,7 млрд гривен или 16%.

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Давно пора, а то привыкли со времен совка к халяве, дармоеды!
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Приходько Егор
Приходько Егор
поднять тарифы за ЖКХ в 8 раз, подождать когда люди накопят долгов, под угрозой отбора жилья приказать им работать на любой работе или идти воевать. профит! нация рабов создана всего за 5 лет. а Томас и Безвиз всего лишь отвлекающий маневр. а за порядком будут нацики следить и другие боевые пидарасы.
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