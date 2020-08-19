Украинцев могут лишить субсидий: кому придется вернуть деньги

Украинцев могут начать лишать субсидии в том случае, если во время ее оформления были скрыты доходы или не были поданы необходимые документы.

Об этом в эфире "1+1" сообщил советник министра социальной политики Николай Шамбор.

"Будут прекращены выплаты тем, кто не подал некоторые документы или скрыл свои определенные доходы или материальное положение для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или возврате тех сумм, которые были назначены неправомерно", – рассказал чиновник.

Если человек не имел право на субсидию, но пользовался ею, то деньги придется вернуть, но есть и исключения.

"Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление и декларацию о своих доходах (в органы соцзащиты - Ред.). Если ошибся работник службы, у человека ничего не заберут, потому что ошибся не он. Если человек неправильно подал документы, то уже другое дело. Если человек подает декларацию и забыл о доходах – это уже не совсем правомерное действие", – пояснил Шамбор.

Он также анонсировал более широкую проверку получателей помощи, чем была в 2019 году.

"В прошлом году мы проверили получателей малообеспеченных семей. Сейчас будем проводить более широкую проверку тех, кто получает субсидии", – сообщил советник министра соцполитики.

Размер субсидии по Украине разный

Где наибольшие выплаты

Киев – 485 грн;

Харьковская обл. – 338,9 грн;

Запорожская обл. – 329 грн.

Где маленькие выплаты

Закарпатская обл. – 137,8 грн;

Черновицкая обл. – 158,8;

Ивано-Франковская обл. – 189,4 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за новой методики расчета дохода снизится размер социальной помощи многодетным семьям. Кроме того, уже уменьшили и размер субсидий. В результате в отопительный сезон субсидия уменьшится примерно на 40% по сравнению с прошлым годом.