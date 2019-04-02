Украинцев будут спасать от невыплат зарплат: власти придумали способ

Министерство социальной политики Украины разработало законопроект, предусматривающий создание Фонда гарантирования зарплат для работников, чьи предприятия-работодатели обанкротились.

Подробностями правительственной инициативы поделился в эфире ObozTV глава Минсоцполитики Андрей Рева.

"Если зарплату не выплачивает кто-то из работодателей, у вас есть трудовой договор, и он нарушается. Из этого фонда должны платить тем, кто пострадал. Пострадавшими являются работники", – отметил министр.

По словам Ревы, "не работники должны делать взносы в такой фонд, а те, кто потенциально может, даже в силу объективных причин, не заплатить людям".

"Нормальная ситуация, когда работодатель платит взносы в такой фонд. Потом, когда наступают форс-мажорные обстоятельства и он не может рассчитаться с людьми, выплачиваются средства из этого фонда. Примерно такая же схема используется во время выплаты вкладчикам банков, которые обанкротились", – объяснил он.

"Чтобы платить деньги из фонда, эти деньги должны в фонд поступить. Не думаю, что источником должно быть уменьшение каких-то налогов, существующих на сегодняшний день. Фонд оплаты труда имеет в Украине самую низкую нагрузку по сравнению со странами Европейского Союза. Если это будет налог 1%, я не вижу тут большой проблемы, учитывая то, что с 38% до 22% был снижен ЕСВ. В законопроекте заложена именно такая цифра", – добавил глава Минсоцполитики.

На вопрос, кто будет контролировать поступления и выплату средств, Рева ответил: "На мой взгляд, кто платит, тот и должен заказывать музыку. Есть у нас представительский орган работодателей, он и должен управлять этим фондом".

В то же время, министр затруднился назвать сроки принятия законопроекта о создании Фонда гарантирования зарплат.

"Вы знаете, сколько отвлекающих факторов у наших депутатов. Верховная Рада рассматривает законопроект о государственном языке. Я боюсь, что это будет затягиваться", – сказал он.

frontnews.eu

Как сообщал OBOZREVATEL, Минсоцполитики также хочет разрешить украинцам, которым задерживают зарплату как минимум на 15 дней, не ходить на работу. За каждый день задержки они смогут получать от работодателя "пеню" в размере учетной ставки НБУ.

Также в Украине уже несколько лет рассматривают новый проект Кодекса законов о труде. Если его примут, рабочий день увеличат с 8 до 12 часов, но не для всех. Такой график может быть прописан в коллективном договоре. Также введут понятие "ненормированного рабочего дня".

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