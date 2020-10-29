Украинцев атакуют коллекторы-жулики: как от них защититься

В Украине стали популярными микрозаймы и услуги кредитования, чем пользуются мошенники и вымогают деньги с людей, маскируясь коллекторами.

Псевдоколлекторы используют базы данных банков или выкупают контакты заемщиков у микрокредиторов, а затем вымогают деньги у поручителей, которые не имеют никакого отношения к долгу. Об этом сообщает НВ.

Получив информацию о заемщиках и должниках, мошенники начинают серию звонков, которые имеют определенные черты.

Как распознать незаконных коллекторов:

чаще всего звонят рано утром или поздней ночью – это позволяет застать человека врасплох;

большинство незаконных коллекторских организаций общаются с людьми в агрессивной и хамской форме;

злоумышленники пытаются сыграть на том, что они "знают все". Псевдоколлекторы могут проверить информацию о вас в соцсетях и в телефонном разговоре называть имена ваших родственников и друзей, место жительства, номера авто;

зная имена родственников и друзей, мошенники могут угрожать распространением фейковой информации о них в соцсетях;

мошенники применяют спам-рассылку сообщений.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам названивают коллекторы, которые представляются сотрудниками компании "Є Гроші", и требуют заплатить долг за их коллег, которые якобы брали кредит и не вернули его.