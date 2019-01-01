Украинцам значительно повысили пенсии: кто и сколько получит

В Украине с 1 января 2019-го значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Пенсии военных привязаны к зарплатам. Если большинству украинцев выплаты считают по формуле, то у военнослужащих действует норма – пенсия в размере не менее 50% зарплаты. Учитывая, что зарплаты растут, пенсии с каждым годом устаревают.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. Если в 2018 году это 1489 грн, а с 1 января 2019-го – 1669 грн. То есть почти на 180 грн больше.

Пенсия в Украине

"Для лиц, достигших возраста 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере 40% минимальной заработной платы", – говорится в 28-й статье закона.

Справка:

40% пенсионеров в 2017-м находились за чертою бедности;

2,5 тыс. грн – средняя пенсия в Украине;

1497 грн – минимальная пенсия.

Напомним, согласно бюджету, каждый украинец в 2019-м налогами отдаст на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 4 тыс. грн. В Министерстве социальной политики подсчитали, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Остальные будут работать до 63 и 65 лет.