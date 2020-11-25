Украинцам запретили самолично отключать квартиры от отопления

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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Украинцам запретили самолично отключать квартиры от отопления

Верховный Суд запретил украинцам самолично отключать квартиры от центрального отопления и переходить на индивидуальное.

Разрешено отключать от отопления только целый дом сразу. Об этом свидетельствует решение ВСУ, которое было принято в составе коллегии судей Кассационного административного суда по делу №229/4116/17.

В частности, одному из жителей многоэтажки в Дружковке (Донецкая область) городской совет отказал в отключении его квартиры от сетей центрального отопления и устройстве индивидуального отопления жилого помещения.

В итоге судьи постановили, что разрешение на отключение от сетей централизованного отопления и теплоснабжения может быть выдано только при условии отключения целого жилого дома.

Такое решение должно подтверждаться копией протокола общего собрания жильцов о создании инициативной группы по решению вопроса отключения от отопления и горячего водоснабжения.

Украинцам запретили самолично отключать квартиры от отопления

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы смогут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и после начала отопительного сезона. Подать заявление на получение выплат можно до 15 декабря.

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